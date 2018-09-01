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Yıldız Tilbe kendinden geçti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.09.2018 04:26 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Bodrum Antik Tiyatro'da izdihama neden oldu. Sahnede yaptığı ilginç danslarla bir an olsun yerinde duramayan ünlü sanatçı bilet satışlarında rekor kırdı.

Yıldız Tilbe kendinden geçti!

Yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik tiyatroda sahne alan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, kendine özgü dansları ve bitmek bilmeyen enerjisiyle sevenlerini kendine hayran bıraktı. Ünlü sanatçıyı dinlemek için Tilbe hayranları konser alanına akın etti. Sevenlerinin tezahürat ve alkışları ile sahneye çıkan sanatçı, konserine bir Yıldız Tilbe klasiği olan “Delikanlım” adlı parçayla başladı. Sanatçı, ardından “Sana değer”, “Vazgeçtim” gibi birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Siyah tüllü bir elbiseyle sahneye çıkan Tilbe, konserin ilerleyen saatlerinde ayakkabılarını çıkararak dilediğince dans etti.

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MERDİVENLER BİLE SATILDI

Saatler öncesinden konser alanına gelen Yıldız Tilbe hayranlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Konser alanında ise oturacak yer kalmaması nedeniyle birçok Tilbe hayranı merdiven boşluklarına kadar oturdu. Yaz konserleri kapsamında sahne alan sanatçılar içerisinde en kalabalığı Yıldız Tilbe konseri oldu. Sıla konserinden de kalabalık olan konseri yaklaşık 5 bin kişi izledi. Konser biletleri ise yok sattı.

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TİLBE KENDİNDEN GEÇTİ

İlginç danslarıyla da ünlü olan Tilbe konserde yaptığı danslarını dozunu arttırdı. Tül parlak siyah bir tüllü bir elbiseyle hayranlarının karşısına çıkan Tilbe bir ara hızını alamayarak elbisesinin tüllerini kaldırarak dans etti. Mini eteği gözüken Tilbe bir süre ilginç dansına devam etti. Kalabalığın coşkusuna da dayanamayan Tilbe şarkılarını söylerken sahne önünde bulunan antik mezarı da yumruklayarak şarkısını hayranlarıyla beraber söyledi. Bir an olsun yerinden durmayan Tilbe’nin şarkılarına hayranları konser bitimine kadar eşlik etti.
Konseri izlemeye gelen vatandaşlar ise ünlü sanatçıyı cep telefonları ile kaydetmek için birbirleriyle yarıştı.

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Yıldız Tilbe Bodrum Antik Tiyatro yıldız tilbe dans

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