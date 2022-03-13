Yıldız Tilbe kimdir, kaç yaşında? Sokak hayvanları için tepki çeken paylaşım! Yıldız Tilbe aslen nereli, evli mi, çocuğu var mı? Yıldız Tilbe ne dedi?

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sahipsiz saldırgan köpekler için "Bölge halkı zehirli et versin hepsi gebersin" ifadesini kullandı. Paylaşım sonrası Yıldız Tilbe'nin hayatı, kariyeri ve söyledikleri merakla araştırılmaya başlandı.

YILDIZ TİLBE KİMDİR?

Yıldız Tilbe, 16 Temmuz 1966 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Türk şarkıcı-şarkı yazarıdır. İzmir'in Konak ilçesine bağlı Gültepe semtinde doğan Yıldız Tilbe, Kürt ve Zaza kökenli ailesinin altı çocuğundan en küçüğüdür. Ailesi içinde kendisine "Yadigar" takma adıyla hitap edilmiştir.

Tuncelili ve Zaza kökenli olduğu bilinen annesinin adı Altun, Ağrılı ve Kürt kökenli olan babasının adı ise Ali'dir. Babası Ali Tilbe mevsimlik işçiydi. Orta ikinci sınıfta okumakta olduğu Mustafa Rahmi Balaban Orta Okulu'nda eğitimini bırakmak zorunda kalarak, küçük yaşlardan itibaren şarkı söylemeye başlamıştır. Tilbe, 18 yaşından önce evlenmiştir. Evliliğinden "Sezen Burçin" adında bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Ardından 5 yıl evli kaldığı Güngör Karahan'dan ayrılmıştır. Sonraları İzmir'de çeşitli gece kulüplerinde şarkıcılık yapmaya başlamıştır.

Sahneye ilk olarak 1990 senesinde Cengiz Özşeker'in patronu olduğu bir kulüpte başlamıştır. 1991 senesinin sonlarında Sezen Aksu, Tilbe'nin ismini duyup kendisini dinlemeye gelmiş ve vokalistlik teklif etmiştir. İki sanatçı tanışmış, Tilbe vokalistlik teklifini kabul ederek İstanbul'a gelmiş, Sezen Aksu'nun evine taşınmıştır, konserlerinde ve albümlerinde vokallik yapmıştır.

Sezen Aksu ile yolları ayrılmasının ardından İstanbul'un gece kulüplerinde şarkı söylemeye başlamıştır. Bu sırada Cem Özer'in "Laf Lafı Açıyor" isimli programında solistlik teklifi almış ve bir süre programın solisti olarak şarkı söylemiştir. Bu programda kazandığı ün ile albüm teklifleri alarak 1994 senesinin yazında Delikanlım isimli ilk albümünü yayınlamıştır. Bu yıllarda pek çok sanatçıya hit olan şarkılar vermiş olan isim vokaller de yapmıştır.

1996 yılında narkotik şube tarafından sanatçının evine yapılan baskında bir miktar esrar bulunmuştur ve Tilbe üç gün gözaltında tutulmuş, sonrasında serbest bırakılmıştır. Esrardan kurtulmak için ise ünlü isim Balıklı Rum Hastanesinde bir süre tedavi görmüştür. Aynı sene çıkardığı "Aşkperest" albümü beklenen ilgiyi görmemiştir. 90'lı senelerin sonlarında İstanbul, Bursa ve Eskişehir'de çeşitli gece kulüplerinde çalışmaya başlamıştır. 2001 senesinde çıkardığı "Gülüm" isimli albümü ile yıldızı yeniden parlamaya başlamıştır.

Ve 2002 senesinde çıkardığı "Haberi Olsun" isimli albümü ilgi toplamıştır.

YILDIZ TİLBE EVLİ Mİ?

Yıldız Tilbe, 1984 yılında Güngör Karahan ile evlenmiş ve 1989 yılında boşanmıştır. Tilbe'nin bu evlilikten Sezen Burçin Karahan isminde bir kızı vardır.

YILDIZ TİLBE ALBÜMLERİ

Yazmış olduğu şarkılarda hüzün, aşk ve ayrılık konularını edinmiş olan Yıldız Tilbe şarkıları ve bestelerinde romantik konuları işlemiştir. Aşk temasını şarkılarında imgesel olarak, güçlü bir dil ile anlatmıştır.

2015: Yıldız Tilbe

2016: Oynat

2017: Sevgililer Günü

2018: Bir Seni Tanırım

2018: Kış Gülleri

1994: Delikanlım

1995: Dillere Destan

1996: Aşkperest

1998: Salla Gitsin Dertlerini

2001: Gülüm

2010: Hastayım Sana

2011: Oynama

2013: Yeniden Eskiler Arabesk

2014: Şivesi Sensin Aşkın

2002: Haberi Olsun

2003: Yürü Anca Gidersin

2004: Yıldız'dan Türküler

2004: Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım

2005: Papatya Baharı

2006: Tanıdım Seni

2008: Güzel

2009: Aşk İnsanı Değiştirir



