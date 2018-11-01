Yıldız Tilbe: Shakira'dan neyim eksik

Aralarında Eren Vurdem ve Buse Narcı gibi ünlülerin de bulunduğu hayranlarının saatler önce uzun kuyruklar oluşturduğu mekandaki konserine "Kış Güneşi"yle başlayan Tilbe, duygusal şarkılarıyla mekanda romantik rüzgarlar estirirken muhteşem sesi ve danslarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Programının başlarında bir ara kulise geri dönerek kıyafetini fularla takviye eden Yıldız Tilbe, konserine bu şekilde devam etti. Kırmızı botları ile tamamladığı beyaz sahne elbisesiyle yaşadığı problemi, pratik bir biçimde çözen Yıldız Tilbe; ''Shakira takınca moda oluyor, ben takınca da bir şeyler olur herhalde. Benim ondan neyim eksik.'' sözleri ile herkesi kahkahalara boğdu. Romantik şarkılarının yanı sıra repertuvarında türkülere de yer veren Yıldız Tilbe ''Delalım'' ve ''Mardin Kapı Şen Olur'' ile Jolly Joker Vadistanbul'u ayağa kaldırdı.

Yaklaşık iki saat süren performansı süresince aralıksız sahnede kalan ve enerjisiyle parmak ısırtan başarılı sanatçı, konserini doksanlı yıllarda dillere pelesenk olan "Aşkperest" ile noktaladı.



