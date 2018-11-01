MAGAZİN

Yıldız Tilbe: Shakira'dan neyim eksik

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.11.2018 10:54 | Son Güncelleme

Besteleri ve şarkılarıyla Türk müziğine yön veren başarılı sanatçı Yıldız Tilbe, önceki gece Jolly Joker Vadistanbul'da sahne aldı.

Yıldız Tilbe: Shakira'dan neyim eksik

Aralarında Eren Vurdem ve Buse Narcı gibi ünlülerin de bulunduğu hayranlarının saatler önce uzun kuyruklar oluşturduğu mekandaki konserine "Kış Güneşi"yle başlayan Tilbe, duygusal şarkılarıyla mekanda romantik rüzgarlar estirirken muhteşem sesi ve danslarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

DSC_0478

Programının başlarında bir ara kulise geri dönerek kıyafetini fularla takviye eden Yıldız Tilbe, konserine bu şekilde devam etti. Kırmızı botları ile tamamladığı beyaz sahne elbisesiyle yaşadığı problemi, pratik bir biçimde çözen Yıldız Tilbe; ''Shakira takınca moda oluyor, ben takınca da bir şeyler olur herhalde. Benim ondan neyim eksik.'' sözleri ile herkesi kahkahalara boğdu. Romantik şarkılarının yanı sıra repertuvarında türkülere de yer veren Yıldız Tilbe ''Delalım'' ve ''Mardin Kapı Şen Olur'' ile Jolly Joker Vadistanbul'u ayağa kaldırdı.

DSC_1550

Yaklaşık iki saat süren performansı süresince aralıksız sahnede kalan ve enerjisiyle parmak ısırtan başarılı sanatçı, konserini doksanlı yıllarda dillere pelesenk olan "Aşkperest" ile noktaladı.

PARTNERHerkes onu konuşuyor! 5 yıldır saçını yıkamıyorHerkes onu konuşuyor! 5 yıldır saçını yıkamıyor
İrem Derici aşk sarhoşu! İrem Derici aşk sarhoşu!
Kardashian ailesi melekleri gölgede bıraktıKardashian ailesi melekleri gölgede bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yıldız Tilbe jolly joker Shakira

En Çok Okunan Haberler

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Yılmaz Vural: Fenerbahçe'den teklif alırsam onur duyarım

Yılmaz Vural: Fenerbahçe'den teklif alırsam onur duyarım

Danimarka'da binbaşı skandalı! Meğer sevgilisini...

Danimarka'da binbaşı skandalı! Meğer sevgilisini...

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci davasında gerekçeli karar açıklandı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci davasında gerekçeli karar açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlüler bu yıl da Cadılar Bayramı için çok iddialı

Ünlüler bu yıl da Cadılar Bayramı için çok iddialı

Dilay Korkmaz: Karius bana da mesaj attı ama...

Dilay Korkmaz: Karius bana da mesaj attı ama...

İrem Derici aşk sarhoşu!

İrem Derici aşk sarhoşu!

Kardashian ailesi melekleri gölgede bıraktı

Kardashian ailesi melekleri gölgede bıraktı

Metin Hara ve Adriana Lima'dan cadılar bayramı pozu

Metin Hara ve Adriana Lima'dan cadılar bayramı pozu

Jennifer Lopez'den cesur poz!

Jennifer Lopez'den cesur poz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.