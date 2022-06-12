Yıldız Tilbe'yi çıldırtan reklam! "O nimet sizi çarpsın"

İspanyol merkezli ünlü giyim markası Almanya'daki reklamlarında ekmeği ayakkabı ve sandalet ile kullandı. Markanın reklamında tepki Türkiye'den geldi. Ünlü marka sosyal medyada gündem oldu.

Twitter'da tepkilerini dile getiren kullanıcılar, ekmeğin toplum için kutsal olduğunu hatırlatan paylaşımlar yaptı.

Tepki gösterenler arasında Yıldız Tilbe de vardı. Ünlü şarkıcı açılan hastag'e destek vererek şunları yazdı:

"Kapansın kendi memleketine gitsin, Allah orada versin cezalarını bize bulaştırmasın. O nimet sizi çarpsın, Ayaklar altında siz kalın inşallah ve inşallah... Dünyada ve ülkemizde o kadar aç ve muhtaç varken, Ekmeğe bu hakaret nasıl yapılır? Allah sorsun alçaklar..."

