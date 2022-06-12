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  4. Yıldız Tilbe'yi çıldırtan reklam! "O nimet sizi çarpsın"

Yıldız Tilbe'yi çıldırtan reklam! "O nimet sizi çarpsın"

12.06.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü giyim markası ayakkabı ve sandalet reklamlarında kullandığı görseller sebebiyle, sosyal medyada tepki topladı. Söz konusu görsellerde ayakkabının içinde, sandaletin altında ve üstünde ekmek görülüyor. Yıldız Tilbe reklamı görünce çileden çıktı.

Yıldız Tilbe'yi çıldırtan reklam! "O nimet sizi çarpsın"

İspanyol merkezli ünlü giyim markası Almanya'daki reklamlarında ekmeği ayakkabı ve sandalet ile kullandı. Markanın reklamında tepki Türkiye'den geldi. Ünlü marka sosyal medyada gündem oldu.

Twitter'da tepkilerini dile getiren kullanıcılar, ekmeğin toplum için kutsal olduğunu hatırlatan paylaşımlar yaptı.

Tepki gösterenler arasında Yıldız Tilbe de vardı. Ünlü şarkıcı açılan hastag'e destek vererek şunları yazdı:

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"Kapansın kendi memleketine gitsin, Allah orada versin cezalarını bize bulaştırmasın. O nimet sizi çarpsın, Ayaklar altında siz kalın inşallah ve inşallah... Dünyada ve ülkemizde o kadar aç ve muhtaç varken, Ekmeğe bu hakaret nasıl yapılır? Allah sorsun alçaklar..."

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Yıldız Tilbe
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