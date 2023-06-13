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Yılın aşk bombası belgelendi! Yeni sevgilisinden Buray'a ilan-ı aşk öpücüğü

13.06.2023 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Buray, bu akşam katıldığı bir etkinlik ile yeni aşkını ilan etti. Buray davete, en son TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Ezgi Şenler ile el ele geldi.

Yılın aşk bombası belgelendi! Yeni sevgilisinden Buray'a ilan-ı aşk öpücüğü

Şarkıcı Buray ve oyuncu Ezgi Şenler, aşklarını sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla resmen belgelemiş oldular. Katıldıkları davete el ele gelen çift, bütün dikkatleri üzerine çekti. Basın mensuplarına poz veren ikili büyük beğeni topladı.

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Ezgi Şenler ve Buray aşkı magazin basınına bomba gibi düştü. Uzun süredir adı kimseyle anılmayan şarkıcı Buray, aşkı Ezgi Şenler'de buldu.

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Buray, katıldıkları davette sevgilisi Şenler'in Buray'ın yanağını öptüğü bir fotoğrafı paylaştı. Ezgi Şenler'in de fotoğrafı paylaşmasıyla aşk belgelenmiş oldu.

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Ünlü çifte 'İşte yılın aşkı', 'Çok yakışmışlar', 'Ay bunlar ne tatlı çift' gibi yorumlar yapıldı.

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Ezgi Şenler, kariyerindeki yükselişi Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı ile yapmış ve en son Teşkilat dizinde bir istihbaratçıyı canlandırmıştı.

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