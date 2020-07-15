MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yılın aşk bombası! Cedi Osman ile Ebru Şahin yakalandı!

Yılın aşk bombası! Cedi Osman ile Ebru Şahin yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 11:11 | Son Güncelleme

NBA’de 'Cleveland Cavaliers' forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, önceki akşam Alaçatı'da oyuncu Ebru Şahin ile görüntülendi.

Yılın aşk bombası! Cedi Osman ile Ebru Şahin yakalandı!

Adı aşk dedikodularına karışan Cedi Osman ve oyuncu Ebru Şahin, önceki akşam Alaçatı Hacımemişte bulunan bir mekanda bir araya geldi.

cedi-osman-e-101202ZI

Geç saatlere kadar arkadaşları ile birlikte eğlenen Osman ve Şahin, geccenin sonunda aynı araçla mekandan ayrıldı. Gazetecilere görüntü vermemek için aracını kapıya kadar yanaştıran Osman, arabaya biner binmez uzaklaştı. Kendisini takip eden gazetecilerden bir türlü kurtulamayan ikili, yoğun trafikte arka koltukta görüntülenmekten kurtulamadı.

cedi-osman-e-101202XH
Kendilerini çeken gazetecilere araç içerisinden el sallayan Osman ile Şahin, yeşil ışığın yanması ile hızla uzaklaştı. (Gecce)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Selçuk Yöntem'den Tuvana Türkay açıklaması! Sevgililer mi? Selçuk Yöntem'den Tuvana Türkay açıklaması! Sevgililer mi?
Nereye Bakıyor Bu Adamlar ne zaman ve nerede çekildi?Nereye Bakıyor Bu Adamlar ne zaman ve nerede çekildi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!

Aksünger çılgına döndü! Stüdyoyu terk etti

Aksünger çılgına döndü! Stüdyoyu terk etti

Bakan Soylu: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı

Bakan Soylu: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı

Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntü

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntü

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

3 isimle İstanbul yolcusuyuz

3 isimle İstanbul yolcusuyuz

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Kilolu yakalandıktan sonra bikinili paylaşım! Bomba yorum

Kilolu yakalandıktan sonra bikinili paylaşım! Bomba yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selçuk Yöntem'den Tuvana Türkay açıklaması! Sevgililer mi?

Selçuk Yöntem'den Tuvana Türkay açıklaması! Sevgililer mi?

Rubato grubunun solisti Özer Arkun: Burcu'dan özür dilerim

Ünlü şarkıcının darp görüntüsü olay olmuştu! Kadınlardan özür diledi...

Ünlü ekran yüzü Ebru Akel boşandı! 8 yıllık evlilik tek celsede bitti

8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırdı

Öldürülen Survivor kameramanı Alper Baycın kimdir? Alper Baycan neden öldürüldü?

Öldürülen Survivor kameramanı Alper Baycın kimdir?

Sezen Aksu'dan Simge'ye uğur hediyesi

Sezen Aksu'dan Simge'ye uğur hediyesi

Şeyma Subaşı da söylenenleri kabul etti

'Bu ülkeye bir Şeyma yeter arkadaşlar'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.