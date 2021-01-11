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Yılın en çok beğenilen dizisi: Masumlar Apartmanı

11.01.2021 12:10 | Son Güncelleme:
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Yılın en çok beğenilen dizisi: Masumlar Apartmanı

TRT’de salı günleri izleyiciyle buluşan ve ilk bölümünden bu yana zirveden düşmeyen dizisi Masumlar Apartmanı, her hafta rekor kırarak ekran seyrine devam ediyor.

Masumlar Apartmanı, Marketing Türkiye dergisinin yaptığı '2020’nin En’leri' araştırmasına göre yılın en çok beğenilen dizisi oldu.

LİSTE BAŞI MASUMLAR APARTMANI

Hikayesi ve oyunculuklarıyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı, yayınlandığı ilk günden bu yana tüm kategorilerde reyting listelerinin ilk sıralarında yer aldı. Sosyal medyada da büyük ilgi gören dizi, kısa zamanda bir fenomene dönüştü.

Marketing Türkiye dergisinin çeşitli mecralarda sürdürdüğü geniş katılımlı araştırmayla da bu durum tescillendi. Katılımcıların büyük bölümü yılın en iyi dizisi olarak Masumlar Apartmanı’nı seçti.

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