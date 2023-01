Nicolas Cage’ten şaşırtan Star Wars çıkışı! Star Wars evrenine katılmama nedenini açıkladı

Hollywood ikonu Nicolas Cage, Star Wars evrenine katılacağına yönelik söylentilere açıklık getirdi. Yakında korku komedisi Renfield'da Dracula'nın ikonik rolünü oynayacak olan Con Air ve Face Off yıldızı, son olarak eleştirmenlerce beğenilen The Unbearable Weight of Massive Talent filminde The Mandalorian'dan Pedro Pascal'la birlikte rol aldı. Variety’in haberine göre, Mandalorian dizisinin yapımcıları Cage’i projeye dahil etmek için harekete geçrti. Hollywood’un ünlü isminin gelecekte bir Stae Wars projesinde yer alıp almayacağına yönelik söylentiler hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

KATILMA PLANI YOK

Yahoo Entertainment'a konuşan Cage, Bir Star Trek hayranı olduğu için şu anda Star Wars’a katılma planı olmadığını açıkladı. Kendisini bir Star Trek olarak tanımlayan Cage, “Ben William Shatner'ı (orijinal Kaptan Kirk) izleyerek büyüdüm. Bence Chris Pine de filmlerde aynı rolü harika şekilde tekrarladı. Filmler de sıradışıydı. Politik ve sosyal mesajlar hoşuma gitmişti. Bana göre bilimkurgunun ne hakkında olduğu ve neden bu kadar önemli bir tür olduğu, sen ne istersen onu anlatabildiğin içindir. Başka bir gezegende, başka bir zamanda ya da uzak gelecekte ve insanlar senin üstüne atlamadan, düşüncelerini aynen Orwell ya da türün başka bir önderinin yaptığı gibi anlatabilirsin. Star Trek de bunu başarabilmişti. Bu bir gerçek. Ben Star Wars ailesinden değilim. Ben Star Trek ailesi üyesiyim.” dedi.