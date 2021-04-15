HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yıllar önce yaptığı iyilik başına iş açtı! 300 bin lira borcu var

Yıllar önce yaptığı iyilik başına iş açtı! 300 bin lira borcu var

15.04.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli'de hurda toplayarak geçimini sağlayan ve okuma yazması olmayan İsa Uzğuç isimli vatandaş, sokakta tanıştığı hamile ve evsiz olduğunu söyleyen genç kadına yardımcı olmak için kalacak yer buldu. Kısa süre sonra genç kadının arkadaşları ortaya çıktı. Uzğuç'un yaptığı iyiliğin karşılıksız kalmayacağını söyleyen şüpheliler, Uzğuç'a iş verecekleri iddiasıyla önceden hazırladıkları evraklara parmak bastırttı. Dolandırıcılar daha sonra Uzğuç adına şirket açıp 300 bin lira borç bırakıp kaçtı.

Yıllar önce yaptığı iyilik başına iş açtı! 300 bin lira borcu var

Sultanbeyli’de sokaktan topladığı hurdalarla geçimini sağlayan ve o dönemde evsiz olan İsa Uzğuç isimli vatandaş, sokakta karşılaştığı hamile bir kadının evinin olmadığını söyleyerek Uzğuç’tan yardım istemesi sonrası Uzğuç’un adeta başına gelmeyen kalmadı. Hamile kadının sokakta yaşadığını düşünerek genç kadına kalacak yer bulan Uzğuç, kısa süre sonra genç kadının arkadaşları olduğunu iddia eden şahıslar tarafından dolandırıldı. Şüpheli şahıslar, Uzğuç’un hamile arkadaşlarına yaptıkları iyilik karşılığında kendisine iş vereceklerini söyleyerek bazı evrakları imzalamasını istedi. Okuma yazması olmayan Uzğuç ise evraklara parmak bastı. Şüpheli şahıslar, İsa Uzğuç’un parmak basarak haberi olmadan verdiği vekaletnameyle 2005, 2006 ve 2007 yıllarında madencilik, reklam, organizasyon, yapı malzemeleri, lojistik alanında olmak üzere toplamda 6 şirket kurdu. Açılan davalarda yargılanan İsa Uzğuç, beraat etti ancak bu kez de üzerine kurulan şirketler nedeniyle yüklü miktarda vergi borcu çıkarıldı. 15 yıl önce dolandırılan Uzğuç, şimdilerde yıllardır katlanarak artan vergi borçlarının silinmesi için hukuk mücadelesine devam ediyor.

"İŞ EVRAĞI DİYEREK KAĞITLARA PARMAK BASTIRDILAR"

İyilik yapmak isterken başına gelmeyenin kalmadığını belirten İsa Uzğuç, “Dışarıda kaldığım dönemlerdi. Sokakta tanıştığım hamile bir kadına yardım etmemle birlikte bu işler başıma geldi. Hamile kadına yatacak yer buldum. İnsanlık yapmaya çalıştım. Bu kadının tanıdığı olan insanlar bana iş verecekleri iddiasıyla yaklaştılar. Okumam yazmam olmadığı için iş evrağı diyerek kağıtlara parmak bastırdılar. Sonrasında öğrendim ki üzerime şirket açmışlar. Bu şirketlerle benim bir alakam yok. Ben şu an sadece adaleti arıyorum. Bu insanlar bizim iyi niyetimizi suistimal ettiler” diye konuştu.

"VERGİ BORCU YAKLAŞIK 300 BİN LİRAYA YAKLAŞTI"

Konuya ilişkin konuşan Avukat Mehmet Üstündağ, “Bu şirketler 2005-2006 yıllarında kurulmuşlar. Dört tane limited şirket, iki tane de şahıs şirketi açılmış. Şirkette İsa Bey’in okur yazar olduğunu, vekaletlerinin olduğunu, vekaletle kurulduğundan bahsediliyor ancak üç ayrı Asli Ceza Mahkemesi’nde bu vergi usulsüzlüğü, dolandırıcılık gibi konulardan beraat ediyor. Mahkeme İsa Bey’in okur yazar olmadığına kanaat ediyor. Okuma yazma bilmeyen birisine, sahte vekaletlerle şirketler kurulmuş. Bu durumda müvekkilimin mağduriyetine sebep olmuş. İsa Bey savcılığa suç duyurunda bulunuyor, kişilere ulaşılamıyor. Ayrıca zaman aşımı kararıyla mağduriyet devam ediyor. Şu an İsa Bey’in vergi borcu katlanarak arttığı için 300 bin gibi bir rakama ulaşmış durumda” dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Haydarpaşa Garı'nın altındaki antik kent Khalkedon ortaya çıktı!Haydarpaşa Garı'nın altındaki antik kent Khalkedon ortaya çıktı!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul

En Çok Okunan Haberler

ABD gemileri Karadeniz'e geçmeyecek

ABD gemileri Karadeniz'e geçmeyecek

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

Kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Bakan Koca’dan Gökhan Özoğuz’a yanıt

Bakan Koca’dan Gökhan Özoğuz’a yanıt

Futbol hayatı tehlikede! 3 yıl men edilebilir...

Futbol hayatı tehlikede! 3 yıl men edilebilir...

Şanlıurfalı amca ve yeğene ABD'den yaptırım

Şanlıurfalı amca ve yeğene ABD'den yaptırım

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İllere göre haftalık vaka sayıları!

İllere göre haftalık vaka sayıları!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.