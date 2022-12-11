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Yıllardır komada... Kenan Işık hakkındaki yorumlar sonrası aileden açıklama

11.12.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 sene önce spor salonunda fenalaşarak yere düşen ve başını çarpıp hastaneye kaldırılan Kenan Işık uzun süredir komada. Zaman "Kenan Işık öldü mü?" sorusuyla gündeme gelen usta isimle ilgili yapılan yorumlardan sonra aileden açıklama geldi.

Yıllardır komada... Kenan Işık hakkındaki yorumlar sonrası aileden açıklama

Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgiyi geçtiğimiz aylarda yakın arkadaşı Ozan Zeybek vermişti. Zeybek konuşmasında, sanatçıya çok iyi bakıldığını ve vücudunda herhangi bir yatak yaralanmasının olmadığını, kilosunun normal olduğunu söylemişti.

Yıllar önce komaya giren Kenan Işık'ın son durumu yine merak konusu oldu. Yıllardır bilinci kapalı olan Işık hakkında ailesi yeni bir açıklama yaptı.

Bir dönem "Kim 500 Milyar İster?" programını sunan ve gönüllere taht kuran Kenan Işık hakkında yapılan yorumlar aileyi rahatsız etti. Işık için, "Uyansa tekrar uyumak ister" gibi yorumlar çok tepki gelmesine sebep oldu.

Gelen son bilgilere göre, Kenan Işık'ın fiziksel durumunda herhangi bir değişiklik yok. Habertürk'te yer alan habere göre; Kenan Işık'ın aailesinin ve arkadaşlarının söylemlerine göre tam 8 yıldır komada olan Işık'ın durumu halen aynı.

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KENAN IŞIK'A NE OLDU?

Spor salonunda fenalaşıp düşen, kafasını vuran ve hastaneye kaldırılan Kenan Işık, 4 saatlik operasyonun sonunda kritik dönemi atlatmış fakat komaya girmişti.


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