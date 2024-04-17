MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yılmaz Erdoğan'ın açıklamasından sonra Cansu Taşkın'dan göndermeli paylaşım! "Sen onları terk edebilecek kadar..."

Yılmaz Erdoğan'ın açıklamasından sonra Cansu Taşkın'dan göndermeli paylaşım! "Sen onları terk edebilecek kadar..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
17.04.2024 11:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılmaz Erdoğan'ın, birliktelik yaşadıklarını iddia ederek sosyal medyada fotoğraf ve videolar yayan Cansu Taşkın hakkında dava açacağı iddialarıyla ilgili sessizliğini bozmuş ve "Ben kimseyi dava etmeyeceğim" demişti. Erdoğan'ın açıklamasından sonra Cansu Taşkın'dan göndermeli paylaşım geldi.

Yılmaz Erdoğan'ın açıklamasından sonra Cansu Taşkın'dan göndermeli paylaşım! "Sen onları terk edebilecek kadar..."

Cansu Taşkın'ın Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığı iddia edilmişti. Taşkın, verdiği bir röportajda Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığı haberlerini doğrulamıştı. Taşkın "Evet, haberler doğru" diyerek Erdoğan ile birlikte olduğunu belirtmişti.

Yılmaz Erdoğan'dan Cansu Taşkın açıklaması! İlişkiyi itiraf edip... Yılmaz Erdoğan'dan Cansu Taşkın açıklaması! İlişkiyi itiraf edip...

yılmaz33333

Taşkın'ın açıklamasının ardından kardeşi Elif Vurgun, çiftin romantik karelerini sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Bir süre sessizliği koruyan Yılmaz Erdoğan'dan konuyla ilgili açıklama gelmişti.

"KARMA DER Kİ..."

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Erdoğan "Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..." ifadelerini kullanmıştı.

yılmaz222

Yılmaz Erdoğan'ın açıklamasından sonra Cansu Taşkın'dan göndermeli paylaşım geldi. Taşkın Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

yılmazeeee

"Karma der ki... Eğer birisi senin için doğru değilse tüm gayretini seni incitmek için kullanır. Sen onları terk edebilecek kadar güçlü olunca sınavın biter."

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu Müge Anlı'da annesini arıyor! İşte fotoğrafıMetin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu Müge Anlı'da annesini arıyor! İşte fotoğrafı
Rahmi Koç'tan sonra Ali Koç'un eşinden bomba parti paylaşımıRahmi Koç'tan sonra Ali Koç'un eşinden bomba parti paylaşımı
Gerçek hayattaki hali gündem oldu! "Sadi baban görmesin"Gerçek hayattaki hali gündem oldu! "Sadi baban görmesin"
Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan sosyal medya cansu
En Çok Okunan Haberler
Herkes bunu konuşuyor! Uğur Dündar'ın kızı olduğu söylenen isim ortaya çıktı: 'Manken gibi bir kadın'

Herkes bunu konuşuyor! Uğur Dündar'ın kızı olduğu söylenen isim ortaya çıktı: 'Manken gibi bir kadın'

Çalışanlar dikkat! Türkiye'de de başladı: Haftada 4 gün çalışmada sektörler belli oldu

Çalışanlar dikkat! Türkiye'de de başladı: Haftada 4 gün çalışmada sektörler belli oldu

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası ilk açıklama

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası ilk açıklama

Aracından çıkan şeyi görünce, polisi arayıp kendini ihbar etti

Aracından çıkan şeyi görünce, polisi arayıp kendini ihbar etti

Yüksek emekli promosyonu almak için son günler!

Yüksek emekli promosyonu almak için son günler!

Aldatma sahnesinde figüran ilanında bomba detay: 'Öpüşme göreceğiz gibi...'

Aldatma sahnesinde figüran ilanında bomba detay: 'Öpüşme göreceğiz gibi...'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.