Yılmaz Erdoğan'ın açıklamasından sonra Cansu Taşkın'dan göndermeli paylaşım! "Sen onları terk edebilecek kadar..."

Cansu Taşkın'ın Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığı iddia edilmişti. Taşkın, verdiği bir röportajda Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığı haberlerini doğrulamıştı. Taşkın "Evet, haberler doğru" diyerek Erdoğan ile birlikte olduğunu belirtmişti.

Taşkın'ın açıklamasının ardından kardeşi Elif Vurgun, çiftin romantik karelerini sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Bir süre sessizliği koruyan Yılmaz Erdoğan'dan konuyla ilgili açıklama gelmişti.

"KARMA DER Kİ..."

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Erdoğan "Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..." ifadelerini kullanmıştı.

Yılmaz Erdoğan'ın açıklamasından sonra Cansu Taşkın'dan göndermeli paylaşım geldi. Taşkın Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"Karma der ki... Eğer birisi senin için doğru değilse tüm gayretini seni incitmek için kullanır. Sen onları terk edebilecek kadar güçlü olunca sınavın biter."





