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Yılmaz Morgül ünlü isimleri tek kalemde sildi! İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen...

08.04.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül'ün uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Fatma Morgül, yılbaşı gecesinde hayata gözlerini kapamıştı. Annesinin ölümüyle yıkılan şarkıcı Morgül, zor günlerinde yayında olmayan ünlü isimleri hayatından çıkardığını açıkladı.

Yılmaz Morgül ünlü isimleri tek kalemde sildi! İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen...

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, geçtiğimiz aylarda anne acısı yaşadı. Sanat camiasının sevilen isimlerinden biri olan Morgül'ün annesinin bir süredir kanser hastalığı ile mücadele ettiği biliniyordu.

Yoğun bakımda tedavi gören Fatma Morgül, yılbaşı gecesinde hayatını kaybetti. Annesinin vefatıyla yıkılan şarkıcı, bir süre zor günler geçirdi.

Yılmaz Morgül, yakın arkadaşı Pelin Suade ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

Yılmaz Morgül 2

Sık sık sosyal medya hesabından annesiyle ilgili paylaşımlar yapan Morgül, yaşadığı zor günlerin ardından birçok ünlü isim tarafından yalnız bırakıldığını ifade etti.

Morgül, 3 isme vurgu yaparak, "İbrahim Tatlıses’in yanımda olmaması hayatımın en büyük şoklarından biri oldu. Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses ve Gülben Ergen gibi isimleri tamamen hayatımdan sildim" ifadelerini kullandı.

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