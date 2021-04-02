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  4. Yılmaz Özdil hakkında 'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten soruşturma

Yılmaz Özdil hakkında 'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten soruşturma

02.04.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle gazeteci-yazar Yılmaz Özdil hakkında "Atatürk'ün hatırasına hakaret" suçlamasıyla Bursa Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Savcıya ifade veren Özdil, "Atatürkçüler Atatürk'e hakaret etmezler" diyerek suçlamayı reddetti.

Yılmaz Özdil hakkında 'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten soruşturma

Serdar Ö. isimli bir vatandaşın şikayeti üzerine Twitter'da yaptığı paylaşım öne sürülerek Yılmaz Özdil hakkında "Atatürk'ün hatırasına hakaret" suçlamasıyla Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca 6 Aralık 2020 tarihinde soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında talimat yoluyla ifadesinin alınmasına karar verilen Özdil, bugün avukatı İsmail Yılmaz ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcıya ifade veren Özdil, "Atatürkçüler Atatürk'e hakaret etmezler" dedi.

Avukat İsmail Yılmaz ise, "Müvekkilimin tek cümlelik ifadesi yeterlidir. Bu ifade sayfalarca anlatıma bedeldir" diyerek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.

Özdil ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

DHA

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