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Bayatlama derdine son! Yiyecekleri daha uzun süre taze tutmak için neler yapabilirsiniz?

19.11.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yiyeceklerin uzun süre taze kalması hepimiz için çok önemli. Bayatlamaya yüz tutan yiyeceklerin lezzeti değişiyor ve bozuldukları zaman kötü kokular etrafı sarıyor. Merak etmeyin, yiyeceklerinizi doğru şekilde muhafaza etmek taze kalmalarını sağlar. Peynir, yumurta, meyve, sebze ve et gibi sıkça tüketilen gıdaların uzun süre taze kalması için neler yapabileceğinize bir göz atalım.

Bayatlama derdine son! Yiyecekleri daha uzun süre taze tutmak için neler yapabilirsiniz?

Her yiyeceğin kendine has saklanma koşulları var. Bunlara uyulduğu zaman yiyecekler uzun süre tazeliğini korur. Böylece hiçbir şeyi israf etmemiş olursunuz. Hangi yiyeceğin buzdolabında, hangisinin oda sıcaklığında muhafaza edilmesi gerektiğini öğrenmek işinizi çok kolaylaştıracak. Hadi gelin, yiyeceklerin kendine has saklanma koşullarına bir bakalım!

PEYNİR VE YUMURTA

  • Peynirlerin en uzun süre taze kalması için buzdolabının en sıcak yerinde yani kapağın üst rafında saklanması gerekir.

  • Peynirinizi plastik bir kabın içinde muhafaza edin veya yağlı kağıda sarın.

  • Streç filme sarmaktan kaçının çünkü yüzeydeki kimyasallar peynire geçerek daha hızlı bozulmasına yol açar.

  • Yumurtaları buzdolabının kapağında bulunan yumurtalıklarda saklayın ve tarih sırasına göre yerleştirin.

SEBZELER

  • Sebze ve yeşillikleri buzdolabının alt rafındaki sebzelik bölümünde saklayın.

  • Hafif nemli olan sebzelik bölümü uzun süre taze kalmalarını sağlar.

  • Sebzelerinizi, dondurucuda veya buzdolabının arkasındaki soğuk yerlerde saklamamaya özen gösterin.

  • Soğanı buzdolabında saklamaktan kaçının. Oda sıcaklığında muhafaza edin ve patatesle birlikte saklamayın. Bu, hızlı çürümesine yol açar.

MEYVELER

  • Meyveleri buzdolabının düşük nem çekmecesinde saklayın. Bu çekmece, bazı buzdolaplarının sebzelik bölümünde yer alır ve derecesi ayarlanabilir.

  • Meyveleri kendi ambalajında bırakın ya da plastik bir poşetin içinde muhafaza edin. Turunçgiller için bunu yapmanıza gerek yok.

  • Çileklerin bozulmasını önlemek için buzdolabına koymadan önce kesinlikle yıkamayın.

  • Muzların sapını plastik bir sargı veya streç filmle sarmak daha uzun süre taze kalmasını sağlar.

PASTIRMA

  • Pastırmayı ambalajından çıkardıktan sonra hava geçirmeyen bir saklama kabında ya da iyice sarılmış şekilde kapalı bir plastik torbada saklayın.

  • Vakumlayıp buzdolabında veya dondurucuda muhafaza edebilirsiniz.

ET

  • Eti aldıktan kısa süre sonra pişirmeyi düşünüyorsanız taze kalmasını sağlayacak bir önerimiz var! Bir kaba zeytinyağı doldurup eti içine koyun.

  • Bu yöntem etlerinizi 3 güne kadar taze tutacak. Aynı zamanda etleriniz marine olarak daha lezzetli hale gelecek.
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