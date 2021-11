Bayatlama derdine son! Yiyecekleri daha uzun süre taze tutmak için neler yapabilirsiniz?

Her yiyeceğin kendine has saklanma koşulları var. Bunlara uyulduğu zaman yiyecekler uzun süre tazeliğini korur. Böylece hiçbir şeyi israf etmemiş olursunuz. Hangi yiyeceğin buzdolabında, hangisinin oda sıcaklığında muhafaza edilmesi gerektiğini öğrenmek işinizi çok kolaylaştıracak. Hadi gelin, yiyeceklerin kendine has saklanma koşullarına bir bakalım!

PEYNİR VE YUMURTA

Peynirlerin en uzun süre taze kalması için buzdolabının en sıcak yerinde yani kapağın üst rafında saklanması gerekir.

Peynirinizi plastik bir kabın içinde muhafaza edin veya yağlı kağıda sarın.

Streç filme sarmaktan kaçının çünkü yüzeydeki kimyasallar peynire geçerek daha hızlı bozulmasına yol açar.

Yumurtaları buzdolabının kapağında bulunan yumurtalıklarda saklayın ve tarih sırasına göre yerleştirin.

SEBZELER

Sebze ve yeşillikleri buzdolabının alt rafındaki sebzelik bölümünde saklayın.

Hafif nemli olan sebzelik bölümü uzun süre taze kalmalarını sağlar.

Sebzelerinizi, dondurucuda veya buzdolabının arkasındaki soğuk yerlerde saklamamaya özen gösterin.

Soğanı buzdolabında saklamaktan kaçının. Oda sıcaklığında muhafaza edin ve patatesle birlikte saklamayın. Bu, hızlı çürümesine yol açar.

MEYVELER

Meyveleri buzdolabının düşük nem çekmecesinde saklayın. Bu çekmece, bazı buzdolaplarının sebzelik bölümünde yer alır ve derecesi ayarlanabilir.

Meyveleri kendi ambalajında bırakın ya da plastik bir poşetin içinde muhafaza edin. Turunçgiller için bunu yapmanıza gerek yok.

Çileklerin bozulmasını önlemek için buzdolabına koymadan önce kesinlikle yıkamayın.

Muzların sapını plastik bir sargı veya streç filmle sarmak daha uzun süre taze kalmasını sağlar.

PASTIRMA

Pastırmayı ambalajından çıkardıktan sonra hava geçirmeyen bir saklama kabında ya da iyice sarılmış şekilde kapalı bir plastik torbada saklayın.

Vakumlayıp buzdolabında veya dondurucuda muhafaza edebilirsiniz.

ET