Bayatlama derdine son! Yiyecekleri daha uzun süre taze tutmak için neler yapabilirsiniz?

Her yiyeceğin kendine has saklanma koşulları var. Bunlara uyulduğu zaman yiyecekler uzun süre tazeliğini korur. Böylece hiçbir şeyi israf etmemiş olursunuz. Hangi yiyeceğin buzdolabında, hangisinin oda sıcaklığında muhafaza edilmesi gerektiğini öğrenmek işinizi çok kolaylaştıracak. Hadi gelin, yiyeceklerin kendine has saklanma koşullarına bir bakalım!
Peynirlerin en uzun süre taze kalması için buzdolabının en sıcak yerinde yani kapağın üst rafında saklanması gerekir.
Peynirinizi plastik bir kabın içinde muhafaza edin veya yağlı kağıda sarın.
Streç filme sarmaktan kaçının çünkü yüzeydeki kimyasallar peynire geçerek daha hızlı bozulmasına yol açar.
Sebze ve yeşillikleri buzdolabının alt rafındaki sebzelik bölümünde saklayın.
Hafif nemli olan sebzelik bölümü uzun süre taze kalmalarını sağlar.
Sebzelerinizi, dondurucuda veya buzdolabının arkasındaki soğuk yerlerde saklamamaya özen gösterin.
Meyveleri buzdolabının düşük nem çekmecesinde saklayın. Bu çekmece, bazı buzdolaplarının sebzelik bölümünde yer alır ve derecesi ayarlanabilir.
Meyveleri kendi ambalajında bırakın ya da plastik bir poşetin içinde muhafaza edin. Turunçgiller için bunu yapmanıza gerek yok.
Çileklerin bozulmasını önlemek için buzdolabına koymadan önce kesinlikle yıkamayın.
Pastırmayı ambalajından çıkardıktan sonra hava geçirmeyen bir saklama kabında ya da iyice sarılmış şekilde kapalı bir plastik torbada saklayın.
Eti aldıktan kısa süre sonra pişirmeyi düşünüyorsanız taze kalmasını sağlayacak bir önerimiz var! Bir kaba zeytinyağı doldurup eti içine koyun.
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