“Yiyip yiyip kilo almıyorum” diyenlerin sırrı çözüldü! Bakın nedeni neymiş?

Bilim insanları tarafından yapılan kapsamlı araştırma sonucunda obeziteye karşı konulan bir gen keşfedildi. Kişinin kilo alımını son derece zor bir hale getiren bu gen, yemek yemeyi bir keyif haline çeviriyor. Ancak söz konusu gen oldukça nadir görülüyor.

Bilim insanları bu deney için tam 640 binden fazla katılımcının DNA dizilimini inceledi. Genom dizilimlerini inceleyen bilim insanları, vücut kitle indeksini etkilediği ortaya çıkan 16 genden 5'inin G proteinine kenetlenmiş reseptörlerle etkileşim içerisinde olduğunu gördü. Bu da beynimizin açlık ve metabolizma alanları ile alakalı olan 'hipotalamus' bölgesinde bu genlerin görüldüğü ve böylece kilo alımını etkilediğini ortaya çıkarıyor.



