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  4. 'Yoğun bakıma kaldırıldı' iddialarına yalanlama! Yıldız Tilbe'den haber var: Durumu gayet iyi

'Yoğun bakıma kaldırıldı' iddialarına yalanlama! Yıldız Tilbe'den haber var: Durumu gayet iyi

19.12.2023 17:00 | Son Güncelleme:
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Besteleri ve şarkılarıyla gönüllere taht kuran şarkıcı Yıldız Tilbe'nin yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti. Tilbe sosyal medya hesabından iyi olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Öte yandan Tilbe'nin yoğun bakımda olduğu haberlerinin ardından iş adamı İbrahim Sayın yaptığı paylaşımda, "Durumu iyi, yoğun bakım dedikodularına inanmayın" dedi.

Delikanlım, Çabuk Olalım Aşkım, Hastayım Sana, Çat Kapı gibi birçok şarkısıyla büyük hayran kitlesine ulaşan Yıldız Tilbe sevenlerini korkuttu.

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'YOĞUN BAKIM' İDDİALARINA YALANLAMA

İş adamı İbrahim Sayın, bugün Yıldız Tilbe’yi evinde ziyaret etti. Sayın sosyal medyasından paylaşım yaparak basında çıkan Yıldız Tilbe haberlerinin asılsız olduğunu belirtti. Sayın, yoğun bakımda denilen ünlü sanatçı Yıldız Tilbe ile bir araya geldi. İbrahim Sayın, “Yıldız ablamızın durumu gayet iyi. Yalan haberlere itibar etmeyin” dedi.

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Ünlü sanatçının evinin camından martıları beslemesi dikkat çekti.

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