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  4. Yoğun bakıma kaldırılmıştı... Turabi'den dikkat çeken Survivor paylaşımı geldi

Yoğun bakıma kaldırılmıştı... Turabi'den dikkat çeken Survivor paylaşımı geldi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
24.02.2024 10:52
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Survivor yarışmasında kazandığı iki şampiyonlukla büyük bir hayran kitlesi elde eden Turabi Çamkıran, bir süredir sağlık problemleri yaşıyordu. Yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor'a veda eden Turabi Çamkıran, son paylaşımıyla gündem oldu. Survivor All Star'ı etiketleyen Çamkıran, "Hevesim yine kursağımda kaldı" notunu yazdı.

Yoğun bakıma kaldırılmıştı... Turabi'den dikkat çeken Survivor paylaşımı geldi

Survivor'ın en popüler isimlerinden olan Turabi diğer yarışmacılarla yaşadığı polemikler ile adından söz ettiriyordu.

Acun Ilıcalı, All Star'ın geçtiğimiz gerçekleşen acil durum konseyinde, Turabi Çamkıran'ın Survivor’dan ayrıldığını duyurmuştu.

Sakatlığı sebebiyle Survivor All Star 2024'e veda eden ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alındığını söyleyen Turabi'den yeni paylaşım geldi.

Turabi Survivor All Star'ı etiketliyerek "Hevesim yine kursağımda kaldı" notunu düştü. Yarışmacının paylaşımı kısa sürede gündem olmayı başardı.

Takipçileri yarışmacıya "Senden sonra bizim de kursağımızda kaldı", "Turbo geri gelecek misin Survivor'a? ", "Kral sensiz hiç sarmıyor" gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Turabi Çamkıran Acun Ilıcalı
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