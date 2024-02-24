Yoğun bakıma kaldırılmıştı... Turabi'den dikkat çeken Survivor paylaşımı geldi

Survivor'ın en popüler isimlerinden olan Turabi diğer yarışmacılarla yaşadığı polemikler ile adından söz ettiriyordu.

Acun Ilıcalı, All Star'ın geçtiğimiz gerçekleşen acil durum konseyinde, Turabi Çamkıran'ın Survivor’dan ayrıldığını duyurmuştu.

Sakatlığı sebebiyle Survivor All Star 2024'e veda eden ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alındığını söyleyen Turabi'den yeni paylaşım geldi.

Turabi Survivor All Star'ı etiketliyerek "Hevesim yine kursağımda kaldı" notunu düştü. Yarışmacının paylaşımı kısa sürede gündem olmayı başardı.

Takipçileri yarışmacıya "Senden sonra bizim de kursağımızda kaldı", "Turbo geri gelecek misin Survivor'a? ", "Kral sensiz hiç sarmıyor" gibi yorumlar yapıldı.







