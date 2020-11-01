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Yoğun bakımda olan İkbal Gürpınar'ın sağlık durumu nasıl? İşte yeni haber

01.11.2020 13:32 | Son Güncelleme:
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Yoğun bakımda olan İkbal Gürpınar'ın sağlık durumu nasıl? İşte yeni haber

Babasını koronavirüsten kaybettikten sonra koronavirüse yakalanan ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. İşte sunucu İkbal Gürpınar'ın son durumu...

Ünlü sunucu İkbal Gürpınar koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Babası ve eniştesini geçtiğimiz günlerde kaybeden Gürpınar'ın annesi de yoğun bakımdayıd... Ünlü sunucunun son durumunu oğlu Alper Gürpınar sevenleriyle paylaştı.

Dün sunucu İkbal Gürpınar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Oğlu Alper olarak annemin sayfasından yazıyorum. Annem İkbal Gürpınar, corona sebebiyle yoğun bakımda tedavi görmektedir. Dualarınızı bekleriz" mesajı paylaşıldı.

ANNEMİN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Alper Gürpınar, bugün annesinin sağlık durumu hakkında yeni bilgi verdi. İlkbal Gürpınar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Oğlu Alper Gürpınar olarak, annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Annem İkbal Gürpınar’ın durumu daha iyiye gitmektedir. Önlem amacıyla yoğun bakımda tedavisine devam edilmektedir. Güzel dualarınız için çok teşekkür ederiz' mesajı paylaşıldı.

ÖLÜMDEN KORKMUYORUM

Ünlü sunucu 3 gün önce sosyal medya hesabından bu mesajı paylaşmıştı:

En sonunda ben de koronaya yakalandım. Gerçekten çok zor bir hastalıkmış. Başım, kaslarım, eklemlerim ağrıdıkça, ‘babam nasıl dayandı bu acılara’ dedim. Nereden ve nasıl kaptım hiç bilmiyorum. Umuma açık tuvaletlerden mi, başka yerden mi? Ellerimi sık sık yıkamam ve maske kullanmama rağmen her şey olacağına varıyor demek ki.

Ölümden korkmuyorum. En Sevgili'ye, Yaradanımıza kavuşmadır ölüm. İnşallah iyileşirim de sizlerle birlikte hayırlara koşmaya devam ederiz. Geriye dönüp baktığımda bomboş bir hayatım yok çok şükür. Kıymetimi bilenler oldu, bilmeyenler oldu, hakkımı yiyenler.. Beni aldattığını sanıp yediği haramları kâr sayan cahiller. Hepsini burada bırakıp gideceğim öldüğümde. Ölüm, bir Gül Bahçesi. Hep Şehadet istedim Rabbimden , bu yüzden koşa koşa gittim Kudüs'e defalarca. Orada olmadı, belki bu hastalık cennetime vesile olur. Elbette Allah'tan ölümü istemek doğru değil. Ama şükürler olsun Rabbime bana her şeyin en güzelini yaşattı. Çektirdiği acıları büyütüp O'na nankörlük yapamam. Benim durumumda olanlar Ya Rezzak çeksin 339. Rabbim tüm hastalara şifa versin, amin.

Not: Çok halsizim, telefonla arayanlara cevap veremeyeceğimi şimdiden bidiririm. Sizi çok seviyorum, nelere sahip olduysam hep sizin vesilenizle. Hakkınızı helal edin lütfen, benden yana helal olsun."

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