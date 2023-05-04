HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yoğurtlu zerdeçalın faydaları: Yoğurtlu zerdeçal ne işe yarar?

Yoğurtlu zerdeçalın faydaları: Yoğurtlu zerdeçal ne işe yarar?

30.04.2023 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem yoğurt hem de zerdeçal, sağlık yararları bakımından oldukça zengindir ve bir arada tüketildiklerinde güçlü bir sağlık toniği oluştururlar. Yoğurtlu zerdeçal probiyotik yoğurt ile zerdeçal baharatının karışımından oluşur. Yoğurt, bağırsaklardaki iyi bakterilerin sayısını artırarak sindirim sistemine faydalı olurken, zerdeçal antioksidan ve anti-enflamatuar özelliklere sahiptir ve vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur.

Yoğurtlu zerdeçalın faydaları: Yoğurtlu zerdeçal ne işe yarar?

Zerdeçalın içindeki aktif bileşen olan curcumin, güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Araştırmalar, curcuminin kanser, kalp hastalığı, Alzheimer ve Parkinson gibi kronik hastalıkların tedavisinde etkili olduğunu göstermiştir. Yoğurtlu zerdeçal, sindirim sorunları, bağırsak iltihabı, egzama, sedef hastalığı, artrit, ülseratif kolit, diyabet ve kanser gibi birçok rahatsızlığın tedavisinde faydalı olabilir. Ayrıca, bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı, grip ve diğer enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olabilir.

Yoğurtlu zerdeçal karışımı nedir?

Yoğurtlu zerdeçal karışımı, yoğurt ve zerdeçalın bir araya getirilmesiyle oluşan bir besindir. Yoğurtlu zerdeçal karışımı, özellikle sağlıklı bir cilt için harika bir doğal çözümdür. Ayrıca birçok sağlık faydası da sağlar. Zerdeçalın içerdiği curcumin adlı aktif bileşik, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve bağışıklık sistemi sağlığı için faydalıdır. Yoğurtlu zerdeçal karışımı aynı zamanda probiyotik bakteriler içeren yoğurtla birleşerek sindirim sistemi sağlığına da yardımcı olur.

Yoğurtlu zerdeçal ne işe yarar?

Yoğurtlu zerdeçal, birçok farklı şekilde kullanılabilir. Sabahları kahvaltıda, salata sosu olarak, sandviçlerde veya mezelerde kullanılabilir. Ancak, fazla miktarda tüketildiğinde, yoğurtlu zerdeçalın içindeki zerdeçalın sarı rengi dişleri lekeleyebilir. Yoğurtlu zerdeçal, hem yoğurdun sağlıklı özellikleri hem de zerdeçalın anti-enflamatuar etkileri nedeniyle oldukça faydalı bir besindir. Yoğurtlu zerdeçal faydaları:

  • Anti-enflamatuar etkileri: Zerdeçalın içerisindeki aktif bileşikler, iltihaplanmaları azaltabilir ve inflamasyonla ilişkili hastalıkları önleyebilir.
  • Bağışıklık sistemi desteği: Yoğurt, probiyotikler açısından zengin bir gıda olduğu için bağırsaktaki sağlıklı bakterilerin sayısını artırarak bağışıklık sistemi fonksiyonlarını destekler.
  • Sindirim sağlığı: Yoğurtlu zerdeçal, probiyotikler sayesinde sindirim sağlığına fayda sağlayabilir. Ayrıca, zerdeçalın sindirime yardımcı olduğu ve gaz oluşumunu azalttığı bilinmektedir.
  • Kanserle mücadele: Zerdeçalın içerisindeki curcumin adlı bileşik, kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatarak kanserle mücadeleye yardımcı olabilir.
  • Kilo yönetimi: Yoğurtlu zerdeçal, probiyotikler ve zerdeçalın metabolizmayı hızlandırdığı için kilo yönetimine yardımcı olabilir.
  • Kalp sağlığı: Yoğurtlu zerdeçal, kan basıncını düşüren ve kolesterol seviyelerini dengeleyen özellikleri nedeniyle kalp sağlığına faydalı olabilir.
  • Antioksidan etkiler: Zerdeçalın içerisindeki antioksidanlar, hücrelerin hasar görmesini önleyerek yaşlanma sürecini yavaşlatır ve cildin genç görünmesine yardımcı olur.

Yoğurtlu zerdeçal, çoğunlukla yemeklere ve salatalara eklenerek tüketilir. Ancak, yüksek dozda tüketildiğinde bazı yan etkilere neden olabileceği için dikkatli kullanılmalıdır. Özellikle kan inceltici ilaçlar kullananlar, ameliyat öncesi tüketimden kaçınmalıdır.

İlginizi Çekebilir

Tarhana çorbası öksürüğe iyi gelir mi?

Tarhana çorbası öksürüğe iyi gelir mi?

 Sarımsaklı süt öksürüğe iyi gelir mi?

Sarımsaklı süt öksürüğe iyi gelir mi?

Portakal yağı cilt lekelerine iyi gelir mi?

Portakal yağı cilt lekelerine iyi gelir mi?

 Papatya yağı saç rengini açar mı?

Papatya yağı saç rengini açar mı?

 Mate çayı göbek eritir mi?

Mate çayı göbek eritir mi?

Yoğurtlu zerdeçal zayıflatır mı?

Yoğurtlu zerdeçal, sağlıklı bir beslenme programının bir parçası olarak kilo verme sürecini destekleyebilir, ancak doğrudan kilo kaybına neden olmaz. Zerdeçalın içeriğindeki aktif bileşen olan curcumin, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını artırabilir ve vücutta biriken toksinlerin atılmasını destekleyebilir. Ayrıca, yoğurtlu zerdeçalın içeriğindeki yoğurt, iyi bir protein ve probiyotik kaynağıdır. Protein alımı, vücuttaki kas kütlesini korumaya yardımcı olabilir ve probiyotikler bağırsak sağlığını destekleyerek bağırsak hareketliliğini artırabilir.

Yoğurtlu zerdeçalın doğrudan kilo kaybına neden olması için yeterli olmadığı unutulmamalıdır. Düzenli egzersiz yapmak ve dengeli bir beslenme programı uygulamak, sağlıklı bir kilo kaybı için en önemli faktörlerdir. Yoğurtlu zerdeçal, kilo kaybını destekleyici bir gıda olarak düşünülebilir, ancak tek başına bir mucize diyeti değildir. Yoğurtlu zerdeçal sağlıklı bir beslenme programı ve yaşam tarzı ile birlikte kullanıldığında kilo kaybına yardımcı olabilir, ancak tek başına bir kilo kaybı çözümü olarak düşünülmemelidir.

Yoğurtlu zerdeçal kürü nasıl hazırlanır?

Yoğurtlu zerdeçal kürü, zerdeçal ve yoğurdun birleşimiyle hazırlanan bir sağlık kürüdür. Zerdeçal, antioksidan, anti-inflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahip olan bir baharattır. Yoğurt ise, vücut için faydalı olan probiyotik bakteriler içerir. Yoğurtlu zerdeçal kürünü düzenli olarak tüketmek, vücudunuzun bağışıklık sistemini güçlendirebilir, inflamasyonu azaltabilir ve sindirim sistemi sağlığını destekleyebilir. Ancak, herhangi bir sağlık sorunu ya da ilaç kullanımı varsa öncesinde doktorunuza danışmanız önemlidir. Ayrıca, zerdeçalın yüksek dozda tüketilmesi bazı yan etkilere neden olabilir, bu nedenle günlük olarak tavsiye edilen dozda tüketmek önemlidir. Yoğurtlu zerdeçal maskesi yapımı şu şekildedir:

Malzemeler:

1 su bardağı yoğurt
1 çay kaşığı toz zerdeçal
1 çay kaşığı bal

Hazırlanışı:

  • Yoğurdu bir kaseye koyun.
  • Üzerine toz zerdeçal ve balı ekleyin.
  • İyice karıştırın, homojen bir kıvam alana kadar çırpın.
  • Hazırladığınız karışımı hemen tüketin.

İlginizi Çekebilir

Avokado yaprağı ne işe yarar?

Avokado yaprağı ne işe yarar?

Çay ağacı sabunu nasıl kullanılır?

Çay ağacı sabunu nasıl kullanılır?

Yeşil elma mideye iyi gelir mi?

Yeşil elma mideye iyi gelir mi?

 Kuru erik kabızlık için nasıl kullanılır?

Kuru erik kabızlık için nasıl kullanılır?

Kantaron otu yağı faydaları nelerdir?

Kantaron otu yağı faydaları nelerdir?

Hindistan cevizi yağı yüze nasıl uygulanır?

Hindistan cevizi yağı yüze nasıl uygulanır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Etten daha fazla demir içeriyor! Lokman Hekim'in şifa karışımıEtten daha fazla demir içeriyor! Lokman Hekim'in şifa karışımı
Konya'da katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybettiKonya'da katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını taşıyan gence kürsüden böyle seslendiEkrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını taşıyan gence kürsüden böyle seslendi
Anahtar Kelimeler:
yoğurt zerdeçal faydaları nelerdir yoğurtlu zerdeçalın faydaları

En Çok Okunan Haberler

Alpay Özalan'dan Mansur Yavaş'a sert yanıt: Adamsan...

Alpay Özalan'dan Mansur Yavaş'a sert yanıt: Adamsan...

Deprem bölgesinde OHAL kalkıyor! AK Parti'den YSK çıkışı...

Deprem bölgesinde OHAL kalkıyor! AK Parti'den YSK çıkışı...

Memura emekliye zamda yeni rakamlar! 13.398 TL garanti, Temmuz’da 14. 086 TL…

Memura emekliye zamda yeni rakamlar! 13.398 TL garanti, Temmuz’da 14. 086 TL…

Meedo'nun ailesi geri adım atmadı! Bomba şart...

Meedo'nun ailesi geri adım atmadı! Bomba şart...

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

Erdoğan'dan Temmuz'da zam mesajı

Erdoğan'dan Temmuz'da zam mesajı

İlginizi Çekebilir

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Tamamen transparan! Düğüne öyle bir kıyafetle katıldı ki...

Tamamen transparan! Düğüne öyle bir kıyafetle katıldı ki...

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.