HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kuru erik faydaları: Kuru erik neye iyi gelir, zayıflatır mı?

Kuru erik faydaları: Kuru erik neye iyi gelir, zayıflatır mı?

30.04.2023 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru erik taze eriğin kurutulmasıyla elde edilen bir meyvedir. Hem tatlı hem de ekşi çeşitleri bulunan kuru erik, farklı pişirme tariflerinde kullanılabileceği gibi atıştırmalık olarak da tüketilebilir. Kuru erik düşük kalorili bir atıştırmalık seçeneği olarak bilinir. Aynı zamanda yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemi sağlığına katkıda bulunur.

Kuru erik faydaları: Kuru erik neye iyi gelir, zayıflatır mı?

Kuru erik vücudun ihtiyacı olan birçok mineral ve vitamin kaynağıdır. İçeriğinde bulunan potasyum, kemik sağlığı için önemlidir. Aynı zamanda kuru erikte bulunan demir vücuttaki kan hücrelerinin oluşumuna yardımcı olur. Kuru erik, içerdiği antioksidanlar sayesinde vücudu zararlı serbest radikallerden korur ve kanser riskini azaltır. Ayrıca, kuru erikte bulunan flavonoidler, kalp sağlığını korumaya yardımcıdır. Kuru erik, sağlıklı bir diyette uygun porsiyonlarda tüketildiğinde, kilo kaybına da yardımcı olabilir.

Kuru erik yüksek miktarda şeker içerir ve bu nedenle diyabet hastaları ve diğer bazı özel durumlardaki kişilerin tüketimi sınırlı olmalıdır. Ayrıca, fazla tüketildiğinde kabızlık gibi sindirim sorunlarına neden olabilir. Kuru erik besleyici bir meyvedir ve sağlıklı bir yaşam tarzı için birçok fayda sağlayabilir. Ancak, herhangi bir yiyecekte olduğu gibi, uygun miktarda ve dengeli bir şekilde tüketmek önemlidir.

Kuru erik neye iyi gelir?

Kuru erik besin değeri yüksek ve birçok sağlık faydası bulunan bir meyvedir. İçerdiği vitamin, mineral ve lifler sayesinde sindirim sistemi, kalp sağlığı, kemik sağlığı, görme ve cilt sağlığı gibi birçok alanda faydalar sağlar. Kuru erik yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı önler. Ayrıca içerdiği doğal şekerler sayesinde enerji sağlar. Kuru erik ayrıca kalp sağlığı için de önemlidir, zengin potasyum içeriği kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur ve kalp krizi riskini azaltır. Kuru erik faydaları:

  • Kabızlık: Kuru erik, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemi sağlığını destekler ve kabızlığı önler.
  • Kanser riskini azaltır: Kuru erikteki antioksidanlar, kanser riskini azaltmaya yardımcı olur.
  • Kolesterol düzeylerini düşürür: Kuru erik, içerdiği fenolik asitler sayesinde kan kolesterol düzeylerini düşürür ve kalp sağlığını destekler.
  • Anemi: Kuru erik, demir ve B vitaminleri açısından zengin olduğu için, anemi gibi kan hastalıklarının tedavisine yardımcı olabilir.
  • Cilt sağlığı: Kuru erikteki A vitamini, cilt sağlığını korumaya ve yaşlanmayı önlemeye yardımcı olur.
  • Göz sağlığı: Kuru erikteki C vitamini, göz sağlığını korumaya yardımcı olur.
  • Bağışıklık sistemi: Kuru erik, bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidanlar içerir.

Kuru eriği diyetinize dahil etmek, sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçası olarak size birçok fayda sağlayabilir. Ancak herhangi bir sağlık sorununuz varsa, öncelikle doktorunuzla konuşmanız önerilir.

İlginizi Çekebilir

Karbonatlı su mideye iyi gelir mi?

Karbonatlı su mideye iyi gelir mi?

 Karanfil çayı zayıflatır mı?

Karanfil çayı zayıflatır mı?

Karalahana kansızlığa iyi gelir mi?

Karalahana kansızlığa iyi gelir mi?

 Kantaron otu yağı faydaları nelerdir?

Kantaron otu yağı faydaları nelerdir?

İşkembe çorbası kolesterolü yükseltir mi?

İşkembe çorbası kolesterolü yükseltir mi?

Hindistan cevizi yağı yüze nasıl uygulanır?

Hindistan cevizi yağı yüze nasıl uygulanır?

Kuru erik zayıflatır mı?

Kuru erik sağlıklı bir diyetin bir parçası olarak tüketildiğinde kilo kaybına yardımcı olabilir. Bunun sebebi kuru eriğin düşük kalorili ve yüksek lifli bir gıda olmasıdır. 100 gram kuru erik, sadece yaklaşık 240 kalori içerirken, ortalama olarak 7 gram lif içerir. Bu yüksek lif içeriği, tokluk hissini artırarak ve açlık hissini azaltarak, daha az kalori almanıza yardımcı olur.

Kuru erik ayrıca metabolizmanın hızını artırarak da zayıflamaya yardımcı olabilir. İçerdiği B vitaminleri, özellikle de B6 vitamini, enerji üretiminde önemli bir rol oynar ve metabolizmayı hızlandırır. Aynı zamanda kuru erik, potasyum ve magnezyum gibi mineraller açısından da zengindir. Bu mineraller, kasların kasılmasına ve gevşemesine yardımcı olur ve egzersiz performansını artırarak kilo kaybına yardımcı olur. Kuru erik tek başına zayıflatıcı bir gıda değildir. Sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersizle birlikte tüketilmesi önerilir. Ayrıca, kuru erik yüksek şeker içeriği nedeniyle aşırı tüketilirse kilo alımına neden olabilir, bu nedenle dengeli tüketilmesi önemlidir.

Kuru erik kabızlık için nasıl kullanılır?

Kuru erik kabızlık tedavisinde doğal bir yöntem olarak kullanılabilir. Kabızlık, bağırsak hareketlerinin yavaşlaması ve dışkının zorlanarak atılması sonucu oluşan bir sindirim sorunudur. Kuru erik, lifli bir gıda olması nedeniyle bağırsak hareketlerini hızlandırmaya yardımcı olur ve dışkının daha kolay geçmesine yardımcı olur.

Kuru erik ile kabızlık tedavisi için, günlük diyetinize birkaç kuru erik ekleyebilirsiniz. Ayrıca, kuru erikleri suda bekletip yumuşatıp, bir gece boyunca suya koymak ve sabahları suyunu içmek de kabızlık için faydalı olabilir. Bununla birlikte, kuru erik tüketirken aşırıya kaçmamak önemlidir. Fazla tüketimi, diğer sindirim sorunlarına yol açabilir. Ayrıca kabızlık tedavisi için kuru erik tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önerilir. Özellikle kronik kabızlık sorunu yaşıyorsanız, altta yatan başka bir sağlık sorununun belirtisi olabilir ve doktorunuzun size özel bir tedavi planı oluşturması gerekebilir.

İlginizi Çekebilir

Ciğer kan yapar mı?

Ciğer kan yapar mı?

 Beyaz lahana zayıflatır mı?

Beyaz lahana zayıflatır mı?

 Ton balığı sağlıklı mı?

Ton balığı sağlıklı mı?

Diyette tahin pekmez yenir mi?

Diyette tahin pekmez yenir mi?

 Papatya nasıl kullanılır?

Papatya nasıl kullanılır?

Sarı kantaron çayı tansiyonu yükseltir mi?

Sarı kantaron çayı tansiyonu yükseltir mi?

Diyette kuru erik ne kadar yenmeli?

Diyet programları kişinin sağlıklı beslenmesini hedefleyen özelleştirilmiş bir plan olduğundan, kuru erik tüketim miktarı kişiden kişiye değişebilir. Ancak genel olarak, günlük beslenme düzeninde kuru meyve tüketimi önerilmektedir. Bir porsiyon kuru erik yaklaşık 5-6 adet arası değişebilir ve yaklaşık 100-120 kalori içerir. Diyet programlarına göre, bir günde tüketilmesi önerilen kalori miktarına ve bireyin diğer besin tüketimine bağlı olarak, günlük kuru erik tüketimi miktarı belirlenebilir.

Ancak unutulmamalıdır ki kuru erik yüksek oranda şeker içerir ve aşırı tüketimi kan şekerini yükseltebilir. Bu nedenle, diyet programı sırasında kuru erik tüketimi miktarı dikkatle takip edilmeli ve önerilen miktarı aşmamaya özen gösterilmelidir. Ayrıca, diyet programlarına başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışmak her zaman faydalı olabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Etten daha fazla demir içeriyor! Lokman Hekim'in şifa karışımıEtten daha fazla demir içeriyor! Lokman Hekim'in şifa karışımı
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerde...Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerde...
Konya'da katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybettiKonya'da katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
faydaları nelerdir kuru erik kavurmasi

En Çok Okunan Haberler

Alpay Özalan'dan Mansur Yavaş'a sert yanıt: Adamsan...

Alpay Özalan'dan Mansur Yavaş'a sert yanıt: Adamsan...

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

Erdoğan'dan Temmuz'da zam mesajı

Erdoğan'dan Temmuz'da zam mesajı

'Seçimi zora soktu' diyerek 10 gün kala oy oranlarını paylaştı

'Seçimi zora soktu' diyerek 10 gün kala oy oranlarını paylaştı

Meedo'nun ailesi geri adım atmadı! Bomba şart...

Meedo'nun ailesi geri adım atmadı! Bomba şart...

Memura emekliye zamda yeni rakamlar! 13.398 TL garanti, Temmuz’da 14. 086 TL…

Memura emekliye zamda yeni rakamlar! 13.398 TL garanti, Temmuz’da 14. 086 TL…

İlginizi Çekebilir

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Su dolu küvete şarja takılı telefonla girdi! Sonu facia...

Su dolu küvete şarja takılı telefonla girdi! Sonu facia...

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar

Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.