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  4. Yok artık dedirten olay! "Üç harfliler Mısır piramitlerinde adına kurban kesecek" diyerek dolandırmış

Yok artık dedirten olay! "Üç harfliler Mısır piramitlerinde adına kurban kesecek" diyerek dolandırmış

29.11.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da kardiyoloji ve dahiliye uzmanı olarak çalıştıktan sonra emekliye ayrılan Güray Köse (51), Türkiye'de kendisini 'şifacı' olarak tanıtan Ayhan G. (60) tarafından dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Kanser hastası olan, çocukluğundan beri korkuya dayalı psikolojik sorun yaşadığını belirten Dr. Köse, kendisini Mısır kökenli olarak tanıtan kadının, üç harflilerin kendisi adına Mısır piramitlerinde kurban keseceğini söyleyerek, 21 bin euro dolandırdığını öne sürdü.

Yok artık dedirten olay! "Üç harfliler Mısır piramitlerinde adına kurban kesecek" diyerek dolandırmış

Yılın 3 ayını Türkiye'de, 9 ayını Almanya'da geçiren Kardiyoloji ve Dahiliye Uzmanı Dr. Güray Köse, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, 'dini inanç ve duygularının kötüye kullanılması' suretiyle dolandırıldığını öne sürdü.

Savcılıktaki ifadesinde Güray Köse, çocukluğundan beri korkuya dayalı psikolojik sorun yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

“Tıbbi olarak müracaat etmediğim kurum ve doktor kalmadı. Ancak bir türlü karabasanlardan kurtulamadım. 2014 yılında 'Meral' adında biriyle tanıştırıldım. Meğerse adı Ayhan G. imiş. Mısır kökenli olduğunu ve 6 yaşından beri hocalık yaptığını söyledi. Mısır'da ilahiyat fakültesini bitirdiğini söylemişti. Bana ruhani güçleri olduğunu belirterek muska yaptı, Kuran’dan ayetler okudu. Karşılığında her seferinde kurban kesme parası adı altında bin TL ödedim. Seansların üçüncü haftasında, kendisinin kontrolünde olan üç harflilerden oluşan askerlerin karabasanları yakaladığını ifade etti ve gerçekten de o andan itibaren korkularım geçti. Sonrasında da para ödemeye devam ettim. Meral Hanım, üç harflilerden oluşan muhasebecilerin kurban parasını bin euro olarak belirlediğini ve artık paraları euro olarak vermem gerektiğini söyledi. Ben de kabusları tekrar yaşamak istemediğim için verdim."

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KIZ KARDEŞİNİ DE ETKİSİ ALTINA ALMIŞ

Aynı kadının kız kardeşini de etkisi altına aldığını sözlerine ekleyen Dr. Güray Köse, “Kız kardeşim adeta ona biat etmiş gibi. Ondan da sürekli para alıyor. Hala da almaya devam ediyor" dedi.

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KANSERİ DE İYİLEŞTİREBİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

2017 yılında akciğer kanseri olduğunu öğrendiğini ve emekliye ayrıldığını sözlerine ekleyen Dr. Köse, ifadesini şöyle sürdürdü:

“Meral abla kanser hastalığını da iyileştirebileceğini söyledi. Korkularımdan arındığım için ona inandım. Bana dualar okudu ve bu kez üç harflilerden oluşan 21 kurbanı, Mısır piramitlerinde yine üç harflilerden oluşan değişik kabilelerin temsilcilerinin bulunduğu ortamda törende keseceğini söyledi. Bunun için de 21 bin euro istedi. O parayı da Almanya'da kızı olduğunu iddia ettiği kişiye gönderdim. Hatta kız kardeşimden de benim tedavim için 6 bin euro almış. Bunu sonradan öğrendim. O tarihten itibaren sağlığımda bir değişiklik olmayınca kandırıldığımı anladım. Dinimizi kullanarak beni kandıran bu kişiden şikayetçiyim."

Dr. Güray Köse, doktorlar yaklaşık 3 aylık ömrü kaldığını söylemesine rağmen son nefesine kadar hukuk mücadelesini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul
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