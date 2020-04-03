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'Yok artık' dedirtti! Amber Heard'ün dedektif tuzağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 11:20 | Son Güncelleme

Johnny Depp ile Amber Heard'ün boşanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen sular durulmuyor. Heard'ün eski eşini karalayacak deliller toplaması için dedektif tuttuğu ortaya çıktı.

'Yok artık' dedirtti! Amber Heard'ün dedektif tuzağı

ABD’li oyuncu Johnny Depp (56) ile oyuncu Amber Heard'ün (33) boşanması sonrası ortaya atılan iddialara bir yenisi daha eklendi. Şiddet gördüğünü söyleyen Heard'ın iddialarının aksini kanıtlayan ses kayıtlarının çıkmasının ardından 50 milyon dolarlık itibar davası açan Depp'in eline bir koz daha geçti.

ABD’li dedektif Paul Barresi, Heard’ün kendisini dedektif olarak tuttuğunu; sinema dünyası ve yakın çevrelerinden Depp’i karalayacak deliller toplaması için 100 kişiyle görüştüğünü açıkladı.

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Barresi, “Ama kimse Depp hakkında kötü bir söz söylemedi” dedi.

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Amber Heard, Johhny Depp ve Amber Heard,

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