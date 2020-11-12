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Yok böyle fantezi! Bebek beziyle...

İLGİNÇ HABERLER  | 12.11.2020 12:17 | Son Güncelleme

Kendisine bebek gibi davranan sevgilisinin hareketlerinden şüphelenen adam, internette isimsiz olarak derdini paylaşarak insanların görüşlerini öğrenmek istedi. Çaresiz adam, sevgilisinin ona bebek bezi giydirmeye çalıştığını söyledi.

Yok böyle fantezi! Bebek beziyle...

Kendisine bebek gibi davranmaya başlayan sevgilisine karşı ne yapması gerektiğini bilemeyen adam, sorununu internette isimsiz bir şekilde yazdı.

İlişkilerinin başlarında sabah uyandıklarında kendisinin giyinmesine yardım ettiğini ve kahvaltı hazırlarken arada bir sevgilisinin onu yedirdiğini söyleyen adam, bu durumdan rahatsız olmamış.

Kız arkadaşının kendisine anne demesini istediğini ve bebek bezi giydirmeye çalıştığını anlatan adam o zaman ilişkide yanlış giden bir şeyler olduğunu düşünmeye başlamış.

Kız arkadaşını seven ve ayrılmak istemeyen adam Reddit’e şunları yazdı:

"İki senedir birlikte olduğum kız arkadaşım bana bebek gibi davranmayı seviyor. Bu konuda ne yapmam gerektiğini veya onunla bu durumu nasıl konuşacağımı bilemiyorum."

'KRAL GİBİ HİSSEDİYORDUM'

Her şeyin tuhaf görünmeyen hareketler başladığını yazan adam, sözlerine şöyle devam etti:

"Bana yiyecek ve içeceklerimi yedirmekte ısrar etti. Yemek yedirirken tren sesi gibi komik sesler çıkardı. Sabahları beni giydirmeye başladı. Hatta bir gün köpük banyosu bile yaptı. İlk başta hoşuma gidiyordu. Dürüstçe söylemek gerekirse kendimi kral gibi hissediyordum."

Onu mutlu görmeyi seviyorum diyen adam, bu durumun aylarca böyle devam ettiğini belirtti. Onu nasıl durduracağını bilemediğini söyleyen adam, bardağı taşıran son hareketin bebek bezi alması olduğunu söyledi.

'ARTIK KORKUYORUM'

"Beni buraya getiren şey bebek bezi alması oldu. Onları çantadan çıkardığında ciddi olup olmadığını sordum." diyen adam artık olanlara katlanamadığını söyledi. Artık bu durumdan korktuğunu söyleyen adan Reddit kullanıcılarının görüşlerini almak istedi.

Gelen tavsiyelerin çoğu adamın artık bu duruma karşı sessiz kalmadan kız arkadaşıyla konuşması yönünde oldu.

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