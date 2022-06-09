Yok böyle tuzak! Kadınlar sevgilileri için onu ayarlıyor

20 yaşındaki Georgia Rose, son günlerde Tiktok'un en çok konuşulan isimlerinden. Genç kadın sosyal medyada 'sadakat testçisi' olarak hizmet veriyor. Talep eden kadınlar için erkeklerle internet üzerinden sohbet etmeye başlayan genç kadın, onlar için sevgililerinin sadakat düzeyini ölçtüğünü söyledi.

MESAJ KUTUSU DOLUP TAŞTI

Mesaj kutusunun 200'den fazla taleple dolduğunu anlatan genç kadın, bu işi sadece bir aydır yaptığını ama büyük ilgi topladığını anlattı. Georgia şu ana kadar 20'ye yakın sadakat testi yaptı ve sadece yedi veya sekiz erkeğin ya onu engelleyerek ya da kız arkadaşlarını anında bilgilendirerek açık bir bağlılık sergilediğini söyledi.

''HEPSİ ALDATMAK''

Bazı erkeklerin kesinlikle aldattığını ama bazılarının da bunu fiziksel bir boyuta taşımaktan kaçındığını söyledi. Kendisinin de daha önce aldatıldığını söyleyen Georgia, kendisiyle iletişim kuran kadınları anlayabildiğini söyledi ve ilişkideyken yaşanan her türlü flörtöz eğlencenin aldatmak olduğunu düşündüğünü de ekledi.

SEVGİLİSİ HAMİLEYDİ

Georgia, karşılaştığı durumlardan bazılarını anlattı. En üzücü olanı sevgilisi olduğunu kabul etmesine ve sevgilisinin hamile olmasına rağmen onunla flört etmek isteyen biriydi. Ne yazık ki genç kadın testin sonucuna rağmen, bebek için sevgilisiyle olan ilişkisine devam etmeyi tercih etti.

''SEBEPSİZ YERE TEST ETMEM''

İnsanları sebepsiz yere test etmesi gerektiğini düşünmeyen Georgia, gerçekten şüphe uyandıracak bir durum yoksa test yapmayı tercih etmediğini ve ona başvuran kadınları bunun ne kadar acı verici olabileceği konusunda uyardığını söyledi.

MİNNETTARLAR

Genelde kendisine gelen insanların daha önce aldatılmış kadınlar olduğunu ve sevgililerinin değişip değişmediğini test etmek istediklerini belirtti. Şimdi, birçok kadın kendisine minnet ve teşekkürlerini iletiyor.



