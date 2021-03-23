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Yol Arkadaşım 2 filmi nerede çekildi? İşte Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncuları!

23.03.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yol Arkadaşım 2 filmi, 2 Ekim 2018’de beyaz perdede izleyici ile buluşmuştu. Başrollerinde BKM Mutfak ile tanıdığımız İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç gibi isimler yer alıyor. Filmin hikayesini Ufuk Bayram yazmış, İbrahim Büyükak ise hikayeyi senaryolaştırmıştır. Yol Arkadaşım 2 filminin yapımcılığını ise Necati Akpınar üstlenmiştir.

Yol Arkadaşım 2 filmi nerede çekildi? İşte Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncuları!

Yol Arkadaşım filminin devam niteliğinde olan Yol Arkadaşım 2 filminde Oğuzhan Koç Onur karakteriyle, İbrahim Büyükak ise Şeref karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Bedran Güzel’in oturduğu Yol Arkadaşım 2 filminin çekimleri ise İstanbul ve İstanbul-Ayvalık yolu üzerinde gerçekleşmiştir.

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ilk olarak İstanbul'da başladı. Şehrin farklı noktalarına yayılan sahneler çekildikten sonra İstanbul-Ayvalık yolu üzerinde çekimlere devam edildi. Filmin büyük bir bölümü bu yol üzerinde çekilse de Balıkesir'in Ayvalık bölgesinde çekilen birçok sahne de mevcut.

YOL ARKADAŞIM 2 OYUNCULARI

  • İbrahim Büyükak (Şeref)
  • Oğuzhan Koç (Onur)
  • Ezgi Eyüboğlu (Çilek)
  • Dilber Ay (Muzaffer Usta)
  • Olgun Toker (Selim)
  • Kadir Polatçı (Nevzat)
  • Bahar Şahin (Cemre)
  • Aycan Koptur (Ayşen)
  • Kıvanç Baran Arslan (Veli)
  • Tamer Levent (Şükran)
  • Ülkü Duru (Gülümser)

yol arkadaşım 2

YOL ARKADAŞIM 2 KONUSU

Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve bin bir badirenin ardından yol arkadaşlığı kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son bir yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son bir yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönemeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir.

YOL ARKADAŞIM 2 FRAGMAN


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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Büyükak Oğuzhan Koç
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