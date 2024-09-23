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  4. Yol kenarındaki görüntüler bakanlığı harekete geçirdi! 150 ton çöp döken belediyeye dudak uçuklatan ceza

Yol kenarındaki görüntüler bakanlığı harekete geçirdi! 150 ton çöp döken belediyeye dudak uçuklatan ceza

23.09.2024 14:21
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Ortahisar Belediyesi'ne ait çöp toplama araçlarının yaklaşık 150 ton evsel çöpü yol kenarına döktüğü belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Belediyeye 2 milyon 598 bin TL ceza uygulandı.

Ortahisar Belediyesi’nin ilçede biriken çöpleri yol kenarına döktüğü yönündeki ihbarlar üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

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150 TON ÇÖP YOL KENARINA DÖKÜLDÜ

Çukurçayır Mısırlı Mahallesi’nde yapılan denetimde, Ortahisar Belediye Başkanlığı’na ait çöp toplama araçlarının yaklaşık 150 ton evsel atığı yol kenarına döktüğü tespit edildi.

yol kenarına dökülen çöpler (2)

Ayrıca araçların, çöpleri bu alana dökmeye devam ettiği belirlendi. Ortahisar Belediye Başkanlığı’na ilgili Çevre Kanunu’na istinaden 2 milyon 598 bin TL ceza kesildi.

yol kenarına dökülen çöpler (3)

“BÜYÜK BİR ÇEVRE KİRLİLİĞİNE YOL AÇTIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR”

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Denetim neticesinde Ortahisar Belediye Başkanlığına ait çöp toplama araçlarının yaklaşık 150 ton evsel çöpü yol kenarına döktüğü, hali hazırda dökmeye devam ettiği ve halk sağlığını tehdit eden büyük bir çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilmiştir. Ortahisar Belediye Başkanlığı çöplerin toplanarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu’na istinaden belediyeye 2 milyon 598 bin TL idari ceza uygulanmıştır. Bakanlığımız çevreyi kirleterek toplum sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya izin vermeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” dendi.

yol kenarına dökülen çöpler (1)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ortahisar belediye çöp
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