Yolcu uçağında gerilim dolu anlar! Bir yolcu “Çantamda bomba var” diyince savaş jetleri harekete geçti

Singapur Havayolları’na ait bir yolcu uçağındaki bomba iddiası havada büyük panik ve korkuya neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francisco kentinden Singapur’un Cahangi kentine sefer düzenleyen bir yolcu uçağında ismi açıklanmayan 37 yaşındaki bir yolcu ayağa kalkarak el bagajında bomba olduğunu söyledi. Uçakta kaosa neden olan iddianın sonrasında yolcu uçak mürettebatı tarafından etkisiz hale getirildi. Savaş jetlerinin yolcu uçağına eşlik ettiği ve herhangi bir aksaklık yaşanmadan uçağın havalimanına ulaştığı belirtildi.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Singapur Savunma Bakanlığı, bomba ihbarının asılsız olduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yetkililerin açıklamasında Singapur Havayolları Uçuş 33'ün Changi havaalanına sabah 5.50'de güvenli bir şekilde indiğini söyledi. Tüm yolcu ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu da belirtildi.



