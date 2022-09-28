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Yolcu uçağında gerilim dolu anlar! Bir yolcu “Çantamda bomba var” diyince savaş jetleri harekete geçti

28.09.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francisco kentinden Singapur’un Changi kentine hareket eden bir yolcu uçağında hareketli anlar yaşandı. Bir yolcu el bagajında bomba olduğunu iddia edince büyük panik yaşandı. Bomba taşıdığını iddia eden yolcu uçak personeli tarafından etkisiz hale getirilirken savaş jetleri harekete geçti ve yolcu uçağının inişine kadar eşlik etti.

Yolcu uçağında gerilim dolu anlar! Bir yolcu “Çantamda bomba var” diyince savaş jetleri harekete geçti

Singapur Havayolları’na ait bir yolcu uçağındaki bomba iddiası havada büyük panik ve korkuya neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francisco kentinden Singapur’un Cahangi kentine sefer düzenleyen bir yolcu uçağında ismi açıklanmayan 37 yaşındaki bir yolcu ayağa kalkarak el bagajında bomba olduğunu söyledi. Uçakta kaosa neden olan iddianın sonrasında yolcu uçak mürettebatı tarafından etkisiz hale getirildi. Savaş jetlerinin yolcu uçağına eşlik ettiği ve herhangi bir aksaklık yaşanmadan uçağın havalimanına ulaştığı belirtildi.

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İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

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Singapur Savunma Bakanlığı, bomba ihbarının asılsız olduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yetkililerin açıklamasında Singapur Havayolları Uçuş 33'ün Changi havaalanına sabah 5.50'de güvenli bir şekilde indiğini söyledi. Tüm yolcu ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu da belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Singapur uçak bomba
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