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  4. Yolcu uçağında kaos! Pilot, “Kendimi iyi hissetmiyorum” anonsu yaptı, saatlerce tuvaletten çıkamadı

Yolcu uçağında kaos! Pilot, “Kendimi iyi hissetmiyorum” anonsu yaptı, saatlerce tuvaletten çıkamadı

14.06.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir EasyJet uçağı, pilotun rahatsızlanarak saatlerce tuvalette kalması nedeniyle Edinburgh Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yardımcı pilotun kontrolündeki uçak kazasız bir şekilde acil iniş yaptı. Uçağı ve yolcularını havalimanında beş itfaiye aracı ve iki ambulans karşıladı.

Yolcu uçağında kaos! Pilot, “Kendimi iyi hissetmiyorum” anonsu yaptı, saatlerce tuvaletten çıkamadı

Yunanistan'ın Girit adasındaki Kandiye şehrinden havalanan EasyJet uçağı İskoçya’nın başkentine doğru hareket ediyordu. Sabahın erken saatlerinde EasyJet EZY6938 uçuşu Edinburgh'a yaklaşırken pilot kendini iyi hissetmediğini dile getirerek kontrolü yardımcı pilota bıraktı. Pilotun tuvalette gittiğini gören yolcular kokpitte bir şeyler yaşandığını anlasa da ne olduğunu bilemediler. Panik halinde kendilerine yapılacak bir açıklamayı bekleyen yolcular bir anda uçağın acil iniş yapacağını öğrendi.

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KULEDEN ACİL İNİŞ İSTEDİ

Pilotun yolculuğun kalan kısmını tuvalette geçirmesi üzerine kontrolü devralan yardımcı pilot kuleden acil iniş istedi. Uçağı güvenli bir bölgeye indirmeyi başaran yardımcı pilot, yolculara acil müdahalenin kaptanın rahatsızlanmasından kaynaklandığını duyurdu.

Bir EasyJet sözcüsü The Sun'a yaptığı açıklamada, “EasyJet, Kandiye'den Edinburgh'a EZY6938 uçuşunda, kaptanın Edinburgh'a yaklaşırken rahatsızlanması nedeniyle acil iniş talep etti. Yardımcı pilot uçağı standart operasyon prosedürlerine uygun olarak indirdi ve Kaptan, önlem olarak varışta sağlık görevlileri tarafından karşılandı.” ifadelerine yer veirldi.

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