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  4. Yolda yürüdüğü sırada kafası kesilmiş iki cesede rastladı! Görüntüler kan dondurdu

Yolda yürüdüğü sırada kafası kesilmiş iki cesede rastladı! Görüntüler kan dondurdu

01.10.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'nın Villa de Pozos bölgesinde ismi açıklanmayan bir kadın çocuğunu okula bıraktığı sırada yolun ortasına atılmış iki ceset gördü. Cesetlerin kafaları bedenlerinden ayrılmış durumdaydı ve işkence izleri vardı. Karşılaştığı manzarayla büyük bir dehşet yaşayan kadın anında polise haber verdi. Polis bölgede incelemelerine devam ederken cesetlere ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yolda yürüdüğü sırada kafası kesilmiş iki cesede rastladı! Görüntüler kan dondurdu

Meksika'nın Villa de Pozos bölgesinde ismi açıklanmayan bir kadın sabahın erken saatlerinde yolun ortasına atılan iki cesetle karşı karşıya geldi. Çocuğunu okula bıraktıktan sonra evine geri dönen kadın yolun ortasında yığılmış kıyafetler gördü. Arabasından inip kıyafetleri incelediğinde ise kafası kesilmiş halde iki cesedin gizlendiğini fark etti. Durumu polise bildiren kadın cesetlerin kol bandıyla birbirine bağlı olduğunu ve cansız bedenlerin üzerinde işkence izlerini gördüğünü söyledi.

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POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yolun ortasında duran cesetleri ilk başta çöp zannettiğini dile getirne kadının şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı bir araştırmaya başladı. Savcılık cesetlerin nereden geldiğini ve kimliklerini bulabilmek için araştırmalarını derinleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika ceset
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