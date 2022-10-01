Yolda yürüdüğü sırada kafası kesilmiş iki cesede rastladı! Görüntüler kan dondurdu

Meksika'nın Villa de Pozos bölgesinde ismi açıklanmayan bir kadın sabahın erken saatlerinde yolun ortasına atılan iki cesetle karşı karşıya geldi. Çocuğunu okula bıraktıktan sonra evine geri dönen kadın yolun ortasında yığılmış kıyafetler gördü. Arabasından inip kıyafetleri incelediğinde ise kafası kesilmiş halde iki cesedin gizlendiğini fark etti. Durumu polise bildiren kadın cesetlerin kol bandıyla birbirine bağlı olduğunu ve cansız bedenlerin üzerinde işkence izlerini gördüğünü söyledi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yolun ortasında duran cesetleri ilk başta çöp zannettiğini dile getirne kadının şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı bir araştırmaya başladı. Savcılık cesetlerin nereden geldiğini ve kimliklerini bulabilmek için araştırmalarını derinleştirdi.



