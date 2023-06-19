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Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik! Yolu trafiğe kapattı, linç edilmekten jandarma kurtardı

19.06.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tehlikeli bir gerginlik yaşandı. Elindeki bıçakla intihar edeceğini söyleyen Mustafa Altunpak (40) yolu trafiğe kapattı. İntihar girişimi nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Öfkelenen sürücüler tarafından linç edilmek istenen Altunpark, jandarma tarafından kurtarıldı. Gözaltına alınan Altunpak, 'Yol güvenliğini tehlikeye atma' suçundan tutuklandı. İşte detaylar...

Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik! Yolu trafiğe kapattı, linç edilmekten jandarma kurtardı

Olay, dün akşam saatlerinde Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Mustafa Altunpak, koşarak geldiği kara yolunda bağırıp elindeki bıçakla kendisine zarar verdi, boğazını kesip intihar edeceğini söyledi. Bu sırada kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

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İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Altunpak'ı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından eylemini bırakmayınca Mustafa Altunpak, bir anlık dalgınlığından yararlanan jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Eylem nedeniyle uzun süre bekleyen bazı sürücüler, öfkelenip Altunpak’ı saldırdı. Linç edilmek istenen Altunpak, jandarmanın uyarı ateşi açmasının ardından kalabalığın dağılmasıyla kurtarıldı.

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PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen ve buradaki sorgusunda psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Altunpak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Altunpak, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından, 'Yol güvenliğini tehlikeye atma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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DHA

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İntihar Şanlıurfa linç jandarma

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