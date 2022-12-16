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Yolun ortasında 150 bin euro! Etrafa saçıldı... Yer: İstanbul! Herkes arabadan indi ve...

16.12.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Zeytinburnu'nda belki de herkesin hayatında en fazla bir kez yaşayabileceği bir olay meydana geldi. Döviz taşıyan motosikletli bir kurye, 150 bin euroyu yola düşürdü. Kurye trafiği durdurup yola saçılan paraları toplamaya çalışsa da bazı sürücülerin kendisine yardım ettiğini ve parayı getirdiğini, bazılarının ise topladığı paraları getirmediğini anlattı. Kurye, paraların çalınması ihtimaline karşılık o anları telefonuyla da kaydetti. Fakat kurye, 5 bin euronun kayıp olduğunu belirtti.

Yolun ortasında 150 bin euro! Etrafa saçıldı... Yer: İstanbul! Herkes arabadan indi ve...

İstanbul'da çok nadir görülebilecek bir olay yaşandı. Bir kurye yolun ortasında taşıdığı 150 bin euroyu düşürdü. Paralar rüzgarın da etkisiyle etrafa saçılırken çok sayıda kişi arabalarından inip paraları toplamaya başladı. 8 bin liraya çalıştığını söyleyen kurye, 85 bin euronun hala kayıp olduğunu ifade ederek paranın geri gelmemesi halinde zor durumda kalacağını anlattı. İşte detaylar...

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ZEYTİNBURNU SAHİL YOLUNDA EUROLAR ETRAFA SAÇILDI

Beylikdüzü'nden Kapalıçarşı'ya dün 150 bin euro götüren motosikletli kurye Ünal Coşkun, işlem iptal edilince paralar ile dönüşe geçti.

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Kurye Coşkun, saat 16.00 sıralarında Zeytinburnu sahil yoluna geldiğinde montunun içine koyduğu euro yola saçıldı. Araçlar lastikle bağlanmış dövizlerin üzerinden geçince paralar rüzgarın da etkisiyle saçıldı.

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85 BİN EURO KAYIP! SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kurye trafiği durdurup paraları toplamaya çalıştı, sürücüler ve araçlardan inenler kuryeye yardım etti. Kurye paranın çalınmaması için o anları cep telefonuyla kaydetti.

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Ancak yaklaşık 1 milyon 700 bin lira eden 85 bin euro'nun kayıp olduğu belirtildi. Kurye suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

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Olayı anlatan Ünal Coşkun, "Montum rüzgarla açılınca paralar yola saçıldı. Trafik durunca bir çok kişi paraları topladı. Getirenler de oldu getirmeyenler de oldu. Suç duyurusunda bulundum. Paraların seri numarası belli, bütün döviz bürolarına iletildi" dedi. Kamera kayıtlarının incelendiğini kaydeden Coşkun, "Paralar umarım bulunur. 8 bin liraya çalışıyorum, eşim hamile zor durumdayım. Kayıp para 85 bin euro. Para geri gelmezse zor durumda kalırım" dedi. (DHA)

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