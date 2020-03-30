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Yonca Evcimik gerdirme ameliyatını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 14:18 | Son Güncelleme

90’lar popunun simge isimlerinden Yonca Evcimik, bir yıl önce geçirdiği estetik ameliyatı anlatıp, operasyondan görüntüleri yayınladı.

Yonca Evcimik, YouTube kanalında yayınladığı ‘Evcimik Cumhuriyeti’ isimli programın ilk bölümünde, bir yıl önce geçirdiği karın gerdirme ameliyatını anlattı. 56 yaşındaki popçu, karın gerdirme operasyondan görüntüler de paylaştı.

Evcimik açıklamasında "Yıllardır pilates yapıyorum. Ne yaparsanız yapın gençlik zamanlarındaki gibi adalelerin göründüğü duruma gelmek kolay değil. Bu ameliyat kendime yaptığım en büyük iyilikti. Sonuçtan çok memnunum" dedi.

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Yonca Evcimik, ameliyattan sonraki halini böyle paylaşmıştı.

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Yonca Evcimik, Yonca Evcimik estetik,

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