Yonca Evcimik gerdirme ameliyatını paylaştı

Yonca Evcimik, YouTube kanalında yayınladığı ‘Evcimik Cumhuriyeti’ isimli programın ilk bölümünde, bir yıl önce geçirdiği karın gerdirme ameliyatını anlattı. 56 yaşındaki popçu, karın gerdirme operasyondan görüntüler de paylaştı.

Evcimik açıklamasında "Yıllardır pilates yapıyorum. Ne yaparsanız yapın gençlik zamanlarındaki gibi adalelerin göründüğü duruma gelmek kolay değil. Bu ameliyat kendime yaptığım en büyük iyilikti. Sonuçtan çok memnunum" dedi.

Yonca Evcimik, ameliyattan sonraki halini böyle paylaşmıştı.





