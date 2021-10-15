Yonca Evcimik'ten ödül alan Demet Akalın'a eleştiri! "Boş gitmesin diye ödül vermişler"

Son bir haftadır ülke gündemini meşgul eden ödül töreni gündemine bir yorum da Sinan Akçıl'dan gelmiş ve Akçıl, "Dünyada bu kadar ödül töreni düzenlenen bir ülke görmedim" demişti.

"ÖDÜL VERMEK İÇİN UYDURULMUŞ"

TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Yonca Evcimik, Demet Akalın'ın "Ödüle katılırsak ödül alıyoruz" paylaşımı sonrası Akalın'ın aldığı Kristal Elmas ile ilgili, "Ödül vermek için uydurulmuş bir şey bence. Kimse boş gitmesin diye ödül vermişler" ifadelerini kullandı.

