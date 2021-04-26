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YouTube'a yeni video çözünürlük ayarları geliyor

26.04.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube, şimdiye kadar, internet hızınıza bağlı olarak video kalitesinin otomatik olarak ayarlamasına izin veren bir Otomatik seçeneğiyle birlikte, bir çözünürlük listesi sunuyordu. Ancak bu değişiyor.

YouTube'a yeni video çözünürlük ayarları geliyor

YouTube, kullanımınıza sunulan video kalitesi seçeneklerinin sayısını artıran iOS ve Android uygulamaları için bir güncelleme yayınlıyor.

Gelecek “Daha yüksek resim kalitesi” ayarı, videoların olabildiğince keskin görünmesini sağlayacak. Diğer taraftan, “veri tasarrufu” ayarı, verinizi tasarruflu kullanacak, ancak daha düşük görsel doğruluk ile birlikte gelecek.

YOUTUBE'A DÖRT VİDEO SEÇENEĞİ GELİYOR

Artık, videonun kalite menüsünün altında toplamda yalnızca dört seçenek göreceksiniz. Bunlar; Otomatik, Daha yüksek resim kalitesi, Veri tasarrufu ve Gelişmiş. Otomatik, eskisi gibi çalışmaya devam ederken, Yüksek resim kalitesi ayarı daha kaliteli bir akış için daha fazla veri kullanıyor. Deneyimlerimize göre, yüksek hızlı bir Wi-Fi bağlantısında bile akışı 720p ile sınırlıyor. Öte yandan, veri tasarrufu daha az veri tüketiyor ve çözünürlüğü 480p’ye düşürüyor, denendiğinde uygulama 720p’de akışa devam etti, bu nedenle Veri tasarrufu seçeneğini seçseniz burada bir değişiklik olmaması mümkün. İnternet bağlantınız yeterince hızlıysa daha yüksek bir çözünürlükte izlemeye devam edersiniz.

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Gelişmiş menüsü, video çözünürlüklerinin listesini bulacağınız yer. Burada yaptığınız değişikliklerin yalnızca mevcut video için geçerli olduğunu belirtmek gerekiyor. Hem mobil ağlar hem de Wi-Fi için varsayılanları ayarlayabilirsiniz.

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Video çözünürlüğünü değiştirmek için fazladan bir adım getirdikleri için yeni ayarlar beğenilmedi, ancak YouTube’un video çözünürlüklerini anlamayanlar için veri tasarrufunu kolaylaştırmak istediği düşünülüyor.

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