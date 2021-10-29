YouTube çocukları korumamakla eleştirildi

TikTok ve Snap ilk kez böyle bir duruşmaya katıldı. Her üç şirket de, Facebook ile platformları arasında ayrım yaparak eleştirilerden kurtulmaya çalıştı.

YOUTUBE'DAN YENİ ÖZELLİK VAADİ

Şirketler genel olarak çocuklara yönelik koruma eylemleri yapmadıkları için eleştirildi. Her şirket, hizmetlerinde ebeveyn denetimlerini ve diğer çocuk korumalarını artırmak için yeni özellikler vaat etti. YouTube Başkan Yardımcısı Leslie Miller, şirketin diğer yeni ebeveyn denetimlerine ek olarak YouTube Kids uygulamasında ebeveynlerin “kilitli bir varsayılan otomatik oynatma ayarı seçmesine” olanak tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalıştığını söyledi.

Miller daha fazla ayrıntı vermedi, ancak özelliğin “önümüzdeki aylarda” başlayacağını duyurdu. Snap ayrıca ebeveynler için yeni özellikler üzerinde çalışıldığını söyledi ve şirketin Küresel Kamu Politikası Başkan Yardımcısı Jennifer Stout, özelliklerin “çok yakında kullanıma sunulacağını” belirtti. Güncellemenin, ebeveynlerin, en çok kiminle sohbet edildiği ve gizlilik ile konum ayarları gibi ayarlara erişim imkanı sağlayacağı duyuruldu.

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