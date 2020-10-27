YouTube uygulaması iOS ve Android için değişiyor!

YouTube iOS ve Android mobil uygulaması, milyonlarca kişi tarafından indirilmiş durumda. Bu da YouTube'un uygulamasını güncel tutabilmek için birçok yenilik sunmasını beraberinde getiriyor. YouTube'un duyurduğu son yenilikler de bunlardan sadece birkaçı. Ancak video paylaşım sitesi bu kez 5 farklı yenilik ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor.
YouTube'un ilk yeniliği video bölümleri üzerine. Bildiğiniz üzere YouTube daha önce video bölümleri ile bizleri tanıştırmış, videoların parçalar halinde isimlendirilmesine imkan tanımıştı. İşte bu özellik şimdi bir liste halinde kullanıcılara sunuluyor. Bu liste ile birlikte izleyiciler, bir videonun tüm bölümlerine ulaşabilecek.
Video paylaşım sitesinin ikinci yeniliği altyazı desteği için önemli bir adım atıyor. YouTube mobil uygulamasında altyazıları açabilmek için iki adımlı bir yol izlemek gerekiyor. Ancak artık altyazı simgesi, YouTube videosunun sağ üst kısmına eklenecek. Ayrıca otomatik oynat desteği de yazısından kurtulup yine videonun sağ üst kısmında bizleri karşılayacak. Böylece her iki özelliği de ulaşmak kolaylaşacak.
Üçüncü yenilik ise kullanıcıların işini oldukça kolaylaştıracak gibi görünüyor. Zira bu yenilik ile birlikte videoları tam ekrana almak için yukarı kaydırmak ve tam ekrandan çıkartmak için ise aşağı kaydırmak yeterli olacak.
YouTube'un dördüncü yeniliği önerilen eylemler adını taşıyor. Kulağa ilginç gelen bu yeni özellik, YouTube uygulamasının en iyi seyir için bazı önerilerde bulunmasına imkan sağlayacak. Örneğin; Bu özellik, bir videoyu izlerken en iyi izleme için videoyu döndürmenizi isteyebiliyor. YouTube önümüzdeki dönemde uygulamasına daha fazla önerilen eylem eklemeyi planlıyor.
YouTube'un beşinci ve sonuncu yeniliği ise uyku hatırlatıcısı. Bu özellik, başka birçok uygulamada gördüğümüz gibi uyku öncesi zamanınızı ayarlamanızı sağlayacak. Uyku hatırlatıcısı, ayarladığınız süre dolduğunda size uyku vaktinin geldiğini ve video izlemeyi bırakmanız gerektiğini söyleyecek.
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