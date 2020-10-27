YouTube uygulaması iOS ve Android için değişiyor!

YouTube iOS ve Android mobil uygulaması, milyonlarca kişi tarafından indirilmiş durumda. Bu da YouTube'un uygulamasını güncel tutabilmek için birçok yenilik sunmasını beraberinde getiriyor. YouTube'un duyurduğu son yenilikler de bunlardan sadece birkaçı. Ancak video paylaşım sitesi bu kez 5 farklı yenilik ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

VİDEO BÖLÜMLERİ ARTIK LİSTELENECEK

YouTube'un ilk yeniliği video bölümleri üzerine. Bildiğiniz üzere YouTube daha önce video bölümleri ile bizleri tanıştırmış, videoların parçalar halinde isimlendirilmesine imkan tanımıştı. İşte bu özellik şimdi bir liste halinde kullanıcılara sunuluyor. Bu liste ile birlikte izleyiciler, bir videonun tüm bölümlerine ulaşabilecek.

ALTYAZI VE OTOMATİK OYNAT SİMGESİ TAŞINIYOR

Video paylaşım sitesinin ikinci yeniliği altyazı desteği için önemli bir adım atıyor. YouTube mobil uygulamasında altyazıları açabilmek için iki adımlı bir yol izlemek gerekiyor. Ancak artık altyazı simgesi, YouTube videosunun sağ üst kısmına eklenecek. Ayrıca otomatik oynat desteği de yazısından kurtulup yine videonun sağ üst kısmında bizleri karşılayacak. Böylece her iki özelliği de ulaşmak kolaylaşacak.