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  4. YRP'li Melih Güner'in paylaşımı gündem oldu! Gelen tepkilerin ardından tweeti sildi: 'Milli Görüş lideri...'

YRP'li Melih Güner'in paylaşımı gündem oldu! Gelen tepkilerin ardından tweeti sildi: 'Milli Görüş lideri...'

29.05.2023 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner'in seçim sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kutlamalarla ilgili yaptığı paylaşım tepki çekti. Güner, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın ismi anons edilip sahneye çağrıldığı anları sosyal medyadan "Milli Görüş lideri, 5 yıl sonra devralacağı Cumhurbaşkanlığı Küliyesinde" ifadesiyle paylaştı. Güner, gelen tepkilerin ardından paylaşımı sildi.

YRP'li Melih Güner'in paylaşımı gündem oldu! Gelen tepkilerin ardından tweeti sildi: 'Milli Görüş lideri...'

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı üyesi partilerin lideri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın ismi anons edilip sahneye çağrıldığı anları sosyal medyadan paylaştı. Güner'in paylaşımda "Milli Görüş lideri, 5 yıl sonra devralacağı Cumhurbaşkanlığı Küliyesinde" ifadesini kullandı.

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TEPKİLERİN ARDINDAN SİLDİ

Güner'in paylaşımında kullandığı ifade sosyal medyada tepki çekti. Gelen tepkilerin ardından Güner, o paylaşımını silmek zorunda kaldı.


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