YRP'li Melih Güner'in paylaşımı gündem oldu! Gelen tepkilerin ardından tweeti sildi: 'Milli Görüş lideri...'

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı üyesi partilerin lideri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın ismi anons edilip sahneye çağrıldığı anları sosyal medyadan paylaştı. Güner'in paylaşımda "Milli Görüş lideri, 5 yıl sonra devralacağı Cumhurbaşkanlığı Küliyesinde" ifadesini kullandı.
Güner'in paylaşımında kullandığı ifade sosyal medyada tepki çekti. Gelen tepkilerin ardından Güner, o paylaşımını silmek zorunda kaldı.