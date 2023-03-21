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YSK kararını verdi! İşte 100 imza toplayıp cumhurbaşkanı adayı olabilecek 11 isim

21.03.2023 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs seçimlerinde, başvuru yapan 11 adayın seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmesine karar verdi. YSK'nın açıklamasında 11 aday içerisinde Muharrem İnce, Sinan Oğan, Doğu Perinçek, Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın da isimleri yer aldı. Adayların 100 bin imza toplaması gerektiği de belirtildi.

YSK kararını verdi! İşte 100 imza toplayıp cumhurbaşkanı adayı olabilecek 11 isim

YSK, 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi.

100 BİN İMZA TOPLAMALARI GEREKİYOR

YSK'nın kararına göre, 11 aday seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Bunun için adayların 100 bin imza toplaması gerekiyor. Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kurulu'na gidebilecek.

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YSK'NIN ONAYLADIĞI ADAYLAR

YSK’nın seçmenler tarafından aday gösterilebilecek cumhurbaşkanı adayı için başvurusunu onayladığı isimler şöyle:
"Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal, Yakup Türkal." (İHA)

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