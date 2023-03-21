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  4. SON DAKİKA | YSK'dan 3 cumhurbaşkanı adayına ret kararı! Cem Uzan ve kardeşine kötü haber

SON DAKİKA | YSK'dan 3 cumhurbaşkanı adayına ret kararı! Cem Uzan ve kardeşine kötü haber

21.03.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre: Yüksek Seçim Kurulu (YSK), başvuruda bulunan 3 cumhurbaşkanı adayı için ret kararı verdi. Cumhurbaşkanı adayı olmak için başvuruda bulunan Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz'ın başvuruları "müracaatların bizzat Kurula yapılmadığı" gerekçesiyle reddedildi. 9 başvuruda da eksik evrak olduğunu belirlendi.

SON DAKİKA | YSK'dan 3 cumhurbaşkanı adayına ret kararı! Cem Uzan ve kardeşine kötü haber

Son dakika: Yüksek Seçim Kurulu (YSK), internet sitesinden, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenlerden başvuruları reddedilenler ve eksik evrakı bulunan başvurucularla ilgili kararları yayımladı.

SON DAİKA | YSK'DAN CEM UZAN, HAKAN UZAN VE HÜRREM AYAZ'A RET

Bu kararlara göre, Murat Hakan Uzan ile Cem Cengiz Uzan'ın başvurularını, bizzat YSK'ye yapmadığı belirlendi. Murat Hakan Uzan ile Cem Cengiz Uzan'ın başvuruları, müracaatların bizzat değil vekil aracılığıyla yapılması gerekçesiyle reddedildi.
Ayrıca posta yolu ile müracaat eden Hürrem Ayaz'ın başvurusunun da aynı gerekçeyle reddine karar verildi.

CEM

9 ADAY EKSİK EVRAK VERMİŞ! ERBAKAN...

İrfan Uzun'un mal bildirim formunun eksik olduğu, Davut Turan'ın, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin bulunmadığı belirlendi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği, 6 vesikalık fotoğrafı, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu tespit edildi.

ERBAKN

AHMET ÖZAL DETAYI

Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal'ın da fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin ve mal bildirim formunun bulunmadığı belirlendi.

AHMET

Duran Güveninir'in mal bildirim formu, başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuz, 6 vesikalık fotoğrafı ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halini, Erkan Trükten'in mal bildirim formu ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halini, Handan Yalçıntaş'ın mal bildirim formunu, başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuzu, 6 vesikalık fotoğrafı ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halini teslim etmediği saptandı.

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Levent Akyollu'nun ise başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuzu teslim etmediği ve mal bildirim formunu usulüne uygun doldurmadığı, Selami Karagöz'ün yüksek öğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneğinin, mal bildirim formunun, başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuzun, 2 vesikalık fotoğrafı ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu belirlendi.

Evraklarında eksiklik olan adayların bugün saat 17.00'ye kadar bu eksiklikleri tamamlamamaları halinde başvuruları reddedilecek.

(AA)

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