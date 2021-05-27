Yücel Girgin kimdir, kaç yaşında? Sakiler grubundan Yücel Girgin biyografisi...

Star TV'nin sevilen programı Kuzeyin Oğlu'nun bu haftaki konuklarından biri sevilen müzik grubu Sakiler oluyor. 3 kişiden oluşan Sakiler grubunda yer alan Yücel Girgin kimdir sorusu araştırılmaya başlandı. Peki Yücel Girgin kimdir, kaç yaşında?

YÜCEL GİRGİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? SAKİLER GRUBU YÜCEL GİRGİN BİYOGRAFİSİ...

Sakiler grubu Pinhani'ye ait olan Dünyadan Uzak parçasını kendilerine has bir yorumla seslendirmiş ve milyonlarca kişinin beğenisini kazanmıştı. 3 kişiden oluşan başarılı müzik grubunun üyeleri Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dır.

Üç kişilik bir grubun solisti ise Hasan Gözetlik'tir. Pinhani'ye ait Dünyadan Uzak isimli şarkıyı Sakiler, cover şeklinde söylemiştir. Sakiler grubunun coverladığı Dünyadan Uzak parçası grubun takipçileri tarafından oldukça beğenilmişti. Grubun solisti olan Hasan Gözetlik'in sesindeki Müslüm Gürses notaları ise büyük beğeni toplamış ve sanatçı ve izleyiciler dahil herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Yücel Girgin ise grubun gitaristliğini üstlenmektedir. Başarılı gitarist klasik gitar ile ilgilenmekte olup, Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim almıştır. Hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Yücel Girgin'in nereli olduğu ve yaşı hakkında bir bilgi yoktur. Şu anda evli olup olmadığı bilinmeyen Yücel Girgin'in sosyal medya üzerinde oğlunun fotoğrafını paylaşması sebebiyle bir oğlu olduğu bilinmekte.

