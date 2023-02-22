HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yük kolonlara binmiyor, depremin enerjisini sönümlüyor! Ayakta kalan o binaların sırrı ortaya çıktı: Ateş tuğlalar...

Yük kolonlara binmiyor, depremin enerjisini sönümlüyor! Ayakta kalan o binaların sırrı ortaya çıktı: Ateş tuğlalar...

22.02.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmişte uygulanan yöntemle yapılan evler ayakta kaldı, sırrı ortaya çıktı. Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu, Diyarbakır'da depremde yıkılan binalar arasında ateş tuğladan yapılanların olmadığına dikkat çekti. Ateş tuğlaları için "Yük taşıma kapasitesi yüksektir. Köklü bir beton kadar performans gösterebiliyor. Dolayısıyla geçmiş dönemlerde ateş tuğlalardan evler yapılıyordu" değerlendirmesinde bulunan Bedirhanoğlu hem 1980 öncesinde hem de Avrupa'da bu tuğlaların tercih edildiğini belirtti.

Yük kolonlara binmiyor, depremin enerjisini sönümlüyor! Ayakta kalan o binaların sırrı ortaya çıktı: Ateş tuğlalar...

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 illde yıkıma yol açarken binlerce bina yerle yeksan oldu. Ancak kimi binalar sarsıntıya direnip ayakta kalmayı başardı. Bu binaların nasıl yapıldığına ilişkin ayrıntılar merak edilirken Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında ateş tuğladan yapılanların olmaması dikkat çekti. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu, bu tuğlaların yük taşıma kapasitesinin yüksek olduğunu belirtti.

3115920a-7ba2-464d-801d-1d7c6cbe695f

"YÜK KOLONLARA BİNMEDİĞİ İÇİN DEPREMİ GÜVENLİ ŞEKİLDE ATLATABİLİR"

Ateş tuğladan yapılan evlerin depremi rahat bir şekilde atlatabildiğini ifade eden Bedirhanoğlu şöyle konuştu:

“Beton kullanımı yaygın olmadığı dönemlerde evler yığma yapılıyordu. Bundan dolayı tuğlalar da sağlam olarak nitelendirilen ateş tuğlası dediğimiz dolu tuğlalardır. Bu tuğlalara tabi mühendislik tuğlası da diyebiliriz. Yük taşıma kapasitesi yüksektir. Köklü bir beton kadar performans gösterebiliyor. Dolayısıyla geçmiş dönemlerde ateş tuğlalardan evler yapılıyordu. Kolon ve kirişler de ilave olarak ateş tuğlalar ile yapılıyordu. Deprem olduğu zaman sadece kolonlar değil, dolu ateş tuğlaları da yük taşır. Ateş tuğlalar ile yapılan evlerde bütün yük kolonlara binmediği için depremi güvenli bir şekilde atlatabilir.”

5aa27f4e-ba87-4855-b3ce-53bf53aecb38

"DEPREMİN ÜRETTİĞİ ENERJİYİ DAHA RAHAT ŞEKİLDE SÖNÜMLÜYOR"

Betonların ateş tuğlalara göre zamanla daha çabuk bozulabildiğine dikkat çeken Bedirhanoğlu şöyle devam etti:

“1980 öncesi usta-çırak ilişkisi yaygın olduğu için insanlar işlerini genelde ateş tuğla çerçevesinde yapıyordu. O zamanlarda inşaatlar yapılırken bütün taşıyıcı sistem duvar üzerine olduğu için duvarlar çok sağlam yapılıyordu. Şimdi betonal malzemeler çıkınca yapılar biraz daha düzensiz yapılmaya başlandı. Beton dayanımında yeterince kontrol olmadığı için, beton dayanaklığı düşük çıkıyor. Aynı zamanda aradan geçen zaman da betonu bozuyor. Özellikle dış ortama maruz kalan betonlar, daha hızlı ve daha çabuk bozulabiliyor. Dolu tuğlalar dış etkiler karşısında daha dirençlidir. Dolayısıyla yıpranmış ve eskimiş bir betondansa, dolu tuğlalar daha iyi performans gösterebiliyor. Bunların hepsini iç içe kattığımız zaman ateş tuğladan yapılan evler, depremin ürettiği enerjiyi daha rahat bir şekilde sönümleyerek sarsıntıyı güvenli bir şekilde atlatabiliyor.”

23784201-29b7-4d9a-9bff-9bd314509010

"AVRUPA’DA TERCİH EDİLEN TUĞLA ÇEŞİDİDİR"

Son olarak geçmiş zamanlarda Diyarbakır’ın merkez Sur ve Bağlar ilçesinde yapılan ateş tuğladan evlerin yıkılmadığına dikkat çeken Bedirhanoğlu, şunları kaydetti:

“Ateş tuğladan yapılan evler Diyarbakır’da merkez Sur ve Bağlar ilçesinde yapılmaktaydı. Daha sonra ateş tuğladan üretilen evlerin yapımı durduruldu. Bunun sebebi de betonal yapılaşmanın yaygınlaşmasından kaynaklıdır. Ateş tuğlaların az katlı yapılarda kullanılmasını ben şiddetle tavsiye ediyorum. Öte yandan Avrupa’da da çok tercih edilen tuğla çeşididir.”

79063fba-ea42-4be8-82e9-55d081741eef

80a4ad75-e848-4b2f-b3b4-c94a693eff52

cd57bab9-16e0-4fad-b895-3f4925f676d6

63623a52-d250-4d92-9cd8-01d92d048d4b

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depreme camide yakalandılar, kolonlara sarıldılarDepreme camide yakalandılar, kolonlara sarıldılar
Bıden'ın Kiev hamlesi sonrası söz Vladimir Putin'de! Dünyanın beklediği açıklama geldi: 'Şeytanı bile kullanmaktan çekinmezler...'Bıden'ın Kiev hamlesi sonrası söz Vladimir Putin'de! Dünyanın beklediği açıklama geldi: 'Şeytanı bile kullanmaktan çekinmezler...'
'Şiddeti 9'a çıkacak' sözleri İstanbulluları düşündürüyor'Şiddeti 9'a çıkacak' sözleri İstanbulluları düşündürüyor
Anahtar Kelimeler:
deprem Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Kâbus gibi anlar

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Kâbus gibi anlar

Akşener'den 'sığınmacı' çağrısı! "Allah'ın bir kulu istifa etmiyor"

Akşener'den 'sığınmacı' çağrısı! "Allah'ın bir kulu istifa etmiyor"

Gram altın için iki kurumdan peş peşe tahmin

Gram altın için iki kurumdan peş peşe tahmin

Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi!

Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi!

Naci Görür haklı çıktı... Bingöl'de deprem oldu!

Naci Görür haklı çıktı... Bingöl'de deprem oldu!

"Depremin her an olabileceği bir bölge" '8.2' diyerek o fayı işaret etti

"Depremin her an olabileceği bir bölge" '8.2' diyerek o fayı işaret etti

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.