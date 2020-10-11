Yüksük çorbası nasıl yapılır? MasterChef yüksük çorbası tarifi nedir? Yüksük çorbası malzemeleri neler?

MasterChef yarışmasıyla beraber Adana’nın sevilen lezzetlerinden yüksük çorbası yeniden gündeme geldi. Besleyiciliği ve doyuruculuğu yüksek olan yüksük çorbası hikayesiyle de dikkatleri üzerine çekti. Önceki yıllarda gelinlik çağındaki kızların nişan yüzüklerinden yapılan hamurların damat heyetine sunulmasıyla elde edilen yüksük çorbası zaman içerisinde küçük mantılardan yapılmaya başlandı. İçerisinde nohut, mantı ve et suyu bulunan çorba damaklara bir lezzet şöleni sunmaya hazırlanıyor. İşte yüksük çorbası tarifi...

YÜKSÜK ÇORBASI MALZEMELERİ

Yarım kilo mantı

6.5 su bardağı et suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı haşlanmış nohut

3 çay kaşığı kuru nane

2 çay kaşığı tuz

4-5 diş sarımsak

1 yemek kaşığı nar ekşisi

YÜKSÜK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Yüksük çorbası yapımını daha pratikleştirmek isteyenler dondurulmuş mantı da kullanabilir. Ancak orijinal tarifinde yüksük çorbasının mantıları el yapımı olarak yapılır. Yüksük çorbası tarifi ilk adımda mantı ve nohutların haşlanmasından başlar. Mantıların haşlanması sırasında diğer bir köşede bir tavaya tereyağ ve salça konulur. Salça kavruluncaya kadar karıştırılır. Sarımsak, kuru nane ve nar ekşisi tavadaki salçalı sosa eklenir. Sosun kaynaması için az miktarda et suyu ilave edilir. Hazırlanan sos ve mantılar birleştirilir. Kıvamını alması için et suyuyla desteklenir. Özdeşleşmesi adına kaynamaya bırakılır.

