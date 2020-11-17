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  4. Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı

Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı

17.11.2020 10:11 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yükü çekmekte zorlanan ata eziyet eden kişi yoldan geçen vatandaşın cep telefonuyla kayda alındı.

Edinilen bilgiye göre, arkasına tahtadan yapılmış yük kasası bağlanan at, yükü çekmekte zorlandı. Bunun üzerine, ata yön vermek isteyen sürücü kişi, elindeki kırbaçla ata eziyet etti.

KEMER İLE ATA VURUYOR

Olay anı, o sırada cadde evi olan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, şahsın elindeki kemerle ata vurup eziyet ettiği görülüyor.

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İŞKENCE ETTİĞİ ATIN ÇEKTİĞİ ARABAYA BİNEREK UZAKLAŞTI

At yönünü aldıktan sonra işkence yapan şahıs at arabasına binerek uzaklaştı.

Görüntüler mahalle sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı.

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