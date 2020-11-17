Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı

Edinilen bilgiye göre, arkasına tahtadan yapılmış yük kasası bağlanan at, yükü çekmekte zorlandı. Bunun üzerine, ata yön vermek isteyen sürücü kişi, elindeki kırbaçla ata eziyet etti.

KEMER İLE ATA VURUYOR

Olay anı, o sırada cadde evi olan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, şahsın elindeki kemerle ata vurup eziyet ettiği görülüyor.

İŞKENCE ETTİĞİ ATIN ÇEKTİĞİ ARABAYA BİNEREK UZAKLAŞTI

At yönünü aldıktan sonra işkence yapan şahıs at arabasına binerek uzaklaştı.

Görüntüler mahalle sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı.



