Yumurta yerine bunları yiyebilir veya tariflerinize ekleyebilirsiniz

Yumurta sağlık üzerindeki inanılmaz faydalarıyla bilinir. Başta kilo vermek isteyenler olmak üzere birçok kişinin favorisi olan yumurta, pasta ve börek gibi tariflerin temek malzemesidir. Ancak bazı nedenlerden ötürü bazı insanlar yumurta yemekten kaçınabilir. Neyse ki bu durumda yumurta yerine tüketebileceğiniz bazı alternatifler vardır. Tariflerinizde arzu ettiğiniz doku ve lezzeti elde etmek için çeşitli yumurta alternatiflerini denemeniz gerekebilir.

ELMA PÜRESİ

Pişmiş elmalardan yapılan şekersiz elma püresi, yumurta yerine tüketilebilecek harika alternatiflerden biridir. 1 yumurta yerine 1/4 su bardağı (yaklaşık 65 gram) elma püresi yiyebilirsiniz.

MUZ PÜRESİ

Muz püresi, yumurtaların bir başka popüler ikamesidir. Pişmiş muzun tek dezavantajı, tadını yitiriyor olmasıdır. Kabak ve avokado gibi diğer meyve pürelerini de yumurta yerine tüketebilirsiniz. Hangi meyveyi kullanmayı seçerseniz seçin, her yumurtayı 1/4 fincan (65 gram) püre ile değiştirebilirsiniz.

KETEN TOHUMU VEYA CHIA TOHUMU

Popülariteleri her geçen gün artan öğütülmüş keten tohumu veya chia tohumunu yumurta yerine tüketebilirsiniz. Omega-3 açısından somondan daha zengin olan chia tohumu ile benzersiz faydaları ile ön plana çıkan keten tohumunu suyla karıştırıp tüketebilirsiniz. Bir yumurtayı yerine 1 yemek kaşığı (7 gram) öğütülmüş chia veya keten tohumunu 3 yemek kaşığı (45 gram) su ile tamamen emilip koyulaşana kadar çırparak yiyebilirsiniz.

SİRKE - KABARTMA TOZU KARIŞIMI

Kek, börek ve tatlılarınızın içine yumurta yerine kullanabileceğiniz karışım var. 1 çay kaşığı (7 gram) kabartma tozu ile 1 yemek kaşığı (15 gram) sirkeyi karıştırmak çoğu tarifte 1 yumurtanın yerini alabilir. Sirke ve kabartma tozu birlikte karıştırıldığında, karbon dioksit ve su üreten ve unlu mamulleri hafif ve havadar yapan kimyasal bir reaksiyon başlatır. Bu ikame en çok kekler, kekler ve hızlı ekmekler için işe yarar.

YOĞURT VEYA AYRAN

Hem yoğurt hem de ayran, yumurta için iyi ikamelerdir. Aromalı ve şekerli çeşitler tarifinizin lezzetini değiştirebileceğinden sade yoğurt kullanmak en iyisidir. Değiştirilmesi gereken her yumurta için 1/4 su bardağı (60 gram) yoğurt veya ayran kullanabilirsiniz.

KARBONATLI SU

Karbonatlı su bir tarife nem katabilir, ancak aynı zamanda harika bir mayalama maddesi görevi görür. Karbonasyon, bitmiş ürünün hafif ve kabarık olmasına yardımcı olan hava kabarcıklarını yakalar. Her yumurtayı 1/4 su bardağı (60 gram) karbonatlı su ile değiştirebilirsiniz. Bu ikame, kekler, kekler ve hızlı ekmekler için harika çalışıyor.



