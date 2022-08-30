HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yunanistan’da 4.3 büyüklüğünde deprem

Yunanistan’da 4.3 büyüklüğünde deprem

30.08.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan’ın Lefkada Adası yakınlarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle can ya da mal kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Yunanistan’da 4.3 büyüklüğünde deprem

Atina Ulusal Gözlemevi (NOA), yerel saatle 06.49’da Yunanistan’ın Lefkada Adası yakınlarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin merkez üssü Vasiliki köyü olarak açıklanırken, depremin 16,5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Ayrıca deprem nedeniyle can ya da mal kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Doğu Akdeniz’de Afrika ve Avrasya Plakaları arasında karmaşık bir jeolojik sınır bölgesinde yer alan Yunanistan’ın kuzey kısmı Avrasya Plakası üzerinde, güney kısmı ise Ege Denizi Plakası üzerinde bulunuyor.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çatalca’da feci kaza! 2’si ağır 8 kişi yaralandıÇatalca’da feci kaza! 2’si ağır 8 kişi yaralandı
Erdoğan'dan 'Tarım Kredi' açıklaması: Sayı 2 bine, 3 bine çıkacakErdoğan'dan 'Tarım Kredi' açıklaması: Sayı 2 bine, 3 bine çıkacak
Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandıÜnsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı
Anahtar Kelimeler:
deprem Yunanistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da iğrenç olay! 7 ve 8 yaşındaki iki çocuğu taciz eden imam tutuklandı

Antalya'da iğrenç olay! 7 ve 8 yaşındaki iki çocuğu taciz eden imam tutuklandı

Siyasi kulisleri hareketlendiren 'Abdullah Gül' iddiası! "Kemal Bey aday olursa kazanma şansı yok"

Siyasi kulisleri hareketlendiren 'Abdullah Gül' iddiası! "Kemal Bey aday olursa kazanma şansı yok"

Bakan Soylu tanıttı! İşte yerli ve mili pasaport

Bakan Soylu tanıttı! İşte yerli ve mili pasaport

Yargıtay'dan emsal takı kararı! Altınlar kime takılırsa takılsın...

Yargıtay'dan emsal takı kararı! Altınlar kime takılırsa takılsın...

Fenerbahçe'de yaşanan olay kriz çıkardı! Eğer bu doğruysa...

Fenerbahçe'de yaşanan olay kriz çıkardı! Eğer bu doğruysa...

Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…

Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…

İlginizi Çekebilir

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Ölü insanların gerçek bedenleri sergileniyor

Ölü insanların gerçek bedenleri sergileniyor

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.