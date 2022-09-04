Yunanistan'dan hamle geldi! Türkiye'den uyarı gelince NATO'nun kapısını çaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, 'İzmir'i unutma'. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz." diyerek Yunanistan'ı hedef almıştı.

CEVAP GELDİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı uyarının ardından, dün gece yaptığı açıklamada "Yunanistan, her gün yaptığı çirkin ve haddini aşan aşağılayıcı beyan ve tehditlerde Türkiye'nin peşine düşmeyecektir. Müttefiklerimizi ve ortaklarımızı, özellikle tehlikeli bir dönemde ittifakımızın uyumunu kimin canlandırdığını netleştirmek için, son birkaç gündeki kışkırtıcı açıklamaların içeriği hakkında derhal bilgilendireceğiz.'' diyerek NATO'ya bilgilendirmede bulunacağını açıkladı.

''Aynı zamanda, daha geniş bölge için istikrar ve güvenliğin direği olarak Uluslararası Hukuk ve Deniz Hukuku kurallarına dayanarak faaliyet göstermeye devam edeceğiz." diye de ekledi.



