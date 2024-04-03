MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yunus Emre'nin eşi Aleyna'nın adını duyunca... Yayında bomba anlar! Boşanacaklar mı?

Yunus Emre'nin eşi Aleyna'nın adını duyunca... Yayında bomba anlar! Boşanacaklar mı?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.04.2024 13:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Yunus Emre ve Aleyna arasındaki arkadaşlık uzun zamandır gündemde. Beria Özden eşiyle ilk iletişim ödülünde eşine "Aleyna'dan uzak dur" uyarısında bulunmuştu. Yunus Emre'nin eşi son katıldığı programda ise Aleyna'nın adını duyunca verdiği tepkiyle gündem oldu.

Yunus Emre'nin eşi Aleyna'nın adını duyunca... Yayında bomba anlar! Boşanacaklar mı?

Survivor All Star'ın en çok konuşulan isimlerinden Yunus Emre Özden özel hayatıyla da gündemde. Eşinin iletişim ödülünde "Aleyna'dan uzak dur" demesine rağmen Aleyna ile dostluğunu sürdüren Yunus Emre sosyal medyada adından söz ettiriyor.

Aleyna ve Yunus Emre'nin yakın dostluğu sık sık gündem olurken Beria Özden'e de gözler çevriliyor. Son olarak Yunus Emre'nin eşi Pınar Kerimoğlu'na konuk oldu.

9809808

Pınar Kerimoğlu "İnsanlarla arkadaşlık kurması halk tarafından yanlış mı anlaşılıyor olabilir çok seveceğin tatlı bir insan çünkü hani herkesle anlaşıyor herkesle hani kanka gibi davranıyor diyeyim size, bu ilişki yanlış mı anlaşılıyor? Ne anlıyorsun sen? Mesela dedik ki Aleyna'nın hooop..." derken Beria Özden tam bu anda ilginç bir tepki verdi.

ukuıou

BERİA ÖZDEN BOŞANACAK MI?

Aleyna'nın adını duyan Beria Özden'in mimikleri dikkat çekti. Kerimoğlu ise hemen "Ben senin tarafındayım" dedi.

yıuyıy

Beria Özden daha sonra ise "Fake haberler yapıyorlar, benimle ilgili boşanacaklarmış diyorlar" derken yorumcu çantasını açmasını istedi. Yunus Emre'nin eşi çantasını açarak cüzdanında eşinin fotoğrafını taşıdığını gösterdi.

OLAY ALEYNA YORUMU

Beria Özden uyarısına dair de Acun Medya'nın bazı kısımları kestiğini de iddia etti. Beria Özden "Arkadaş gibi görüyor ama sosyal medya farklı yansıtıyor. Gelince zaten çok farklı olacak" dedi.

Yunus Emre'nin eşi Aleyna hakkında ise "Yani hani şimdi kamera var değil mi, bir yerlerde çıkmak istiyorsun öne de atlayabilirsiniz şu an bu kız o konumda. Yani insanlar beni yadırgamasın, kimin eşi olsa farklı düşünebilir..." ifadelerini kullandı.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tesettürlü hali gündemdeydi! Aşk pozu... Tesettürlü hali gündemdeydi! Aşk pozu...
100 bin dolarlık aracını paylaştı! "Ölene kadar..."100 bin dolarlık aracını paylaştı! "Ölene kadar..."
İlginç çay sunumu şaşırttı! "Nasıl içeceğiz"İlginç çay sunumu şaşırttı! "Nasıl içeceğiz"
Anahtar Kelimeler:
Yunus Emre Özden sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın kibir çıkışı sonrası herkes onları arıyor! İlk ismi canlı yayında açıkladı

Erdoğan'ın kibir çıkışı sonrası herkes onları arıyor! İlk ismi canlı yayında açıkladı

Canlı yayında anlattı! Yeniden Refah ile o parti birleşebilir

Canlı yayında anlattı! Yeniden Refah ile o parti birleşebilir

Gelir İdaresi Başkanlığı 2 gün süre verdi!

Gelir İdaresi Başkanlığı 2 gün süre verdi!

Emekli zammı ve memur maaşı için 3 aylık oran netleşti

Emekli zammı ve memur maaşı için 3 aylık oran netleşti

Doktorlar hakkındaki ifadesine tepki yağdı! "Onlar para için..."

Doktorlar hakkındaki ifadesine tepki yağdı! "Onlar para için..."

Kocasıyla birlikte 13 yaşındaki çocuğa tecavüz etmişti! Gerçek detaylarla ortaya çıktı

Kocasıyla birlikte 13 yaşındaki çocuğa tecavüz etmişti! Gerçek detaylarla ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.