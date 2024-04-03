Yunus Emre'nin eşi Aleyna'nın adını duyunca... Yayında bomba anlar! Boşanacaklar mı?

Survivor All Star'ın en çok konuşulan isimlerinden Yunus Emre Özden özel hayatıyla da gündemde. Eşinin iletişim ödülünde "Aleyna'dan uzak dur" demesine rağmen Aleyna ile dostluğunu sürdüren Yunus Emre sosyal medyada adından söz ettiriyor.

Aleyna ve Yunus Emre'nin yakın dostluğu sık sık gündem olurken Beria Özden'e de gözler çevriliyor. Son olarak Yunus Emre'nin eşi Pınar Kerimoğlu'na konuk oldu.

Pınar Kerimoğlu "İnsanlarla arkadaşlık kurması halk tarafından yanlış mı anlaşılıyor olabilir çok seveceğin tatlı bir insan çünkü hani herkesle anlaşıyor herkesle hani kanka gibi davranıyor diyeyim size, bu ilişki yanlış mı anlaşılıyor? Ne anlıyorsun sen? Mesela dedik ki Aleyna'nın hooop..." derken Beria Özden tam bu anda ilginç bir tepki verdi.

BERİA ÖZDEN BOŞANACAK MI?

Aleyna'nın adını duyan Beria Özden'in mimikleri dikkat çekti. Kerimoğlu ise hemen "Ben senin tarafındayım" dedi.

Beria Özden daha sonra ise "Fake haberler yapıyorlar, benimle ilgili boşanacaklarmış diyorlar" derken yorumcu çantasını açmasını istedi. Yunus Emre'nin eşi çantasını açarak cüzdanında eşinin fotoğrafını taşıdığını gösterdi.

OLAY ALEYNA YORUMU

Beria Özden uyarısına dair de Acun Medya'nın bazı kısımları kestiğini de iddia etti. Beria Özden "Arkadaş gibi görüyor ama sosyal medya farklı yansıtıyor. Gelince zaten çok farklı olacak" dedi.

Yunus Emre'nin eşi Aleyna hakkında ise "Yani hani şimdi kamera var değil mi, bir yerlerde çıkmak istiyorsun öne de atlayabilirsiniz şu an bu kız o konumda. Yani insanlar beni yadırgamasın, kimin eşi olsa farklı düşünebilir..." ifadelerini kullandı.





