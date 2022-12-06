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Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman? Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, neden yok? TRT 1 yayın akışı

06.12.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yürek Çıkmazı yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi her hafta salı akşamları ekrana geliyor. Yürek Çıkmazı oyuncuları arasında Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu gibi ünlü isimler yer alıyor. Peki, Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman? Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, neden yok? İşte TRT 1 yayın akışı

Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman? Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, neden yok? TRT 1 yayın akışı

Yürek Çıkmazı yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı’nın en son 5. bölümü ekrana geldi. Katar’da gerçekleşen 2022 Dünya Kupası müsabakaları sebebiyle birçok diziye ara verildi. 6 Aralık TRT 1 yayın akışında Yürek Çıkmazı’nın olmaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda yer almıyor. Her Salı günü saat 20:00’de TRT 1’de yayınlanan dizi, Dünya Kupası maçları sebebiyle ertelendi. Sevilen yapımın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise bilinmiyor. Yeni bölümün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:40 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Yeşil Deniz
17:00 Ana Haber
17:50 İddiaların Aksine
18:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Fas-İspanya”
20:00 Gönül Dağı
22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Portekiz-İsviçre”
00:00 Ceviz Ağacı

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