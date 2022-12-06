Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman? Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, neden yok? TRT 1 yayın akışı

Yürek Çıkmazı yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı’nın en son 5. bölümü ekrana geldi. Katar’da gerçekleşen 2022 Dünya Kupası müsabakaları sebebiyle birçok diziye ara verildi. 6 Aralık TRT 1 yayın akışında Yürek Çıkmazı’nın olmaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.
Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda yer almıyor. Her Salı günü saat 20:00’de TRT 1’de yayınlanan dizi, Dünya Kupası maçları sebebiyle ertelendi. Sevilen yapımın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise bilinmiyor. Yeni bölümün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.
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