Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman? Yürek Çıkmazı bu akşam var mı, neden yok? TRT 1 yayın akışı

Yürek Çıkmazı yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı’nın en son 5. bölümü ekrana geldi. Katar’da gerçekleşen 2022 Dünya Kupası müsabakaları sebebiyle birçok diziye ara verildi. 6 Aralık TRT 1 yayın akışında Yürek Çıkmazı’nın olmaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda yer almıyor. Her Salı günü saat 20:00’de TRT 1’de yayınlanan dizi, Dünya Kupası maçları sebebiyle ertelendi. Sevilen yapımın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise bilinmiyor. Yeni bölümün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:40 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Yeşil Deniz

17:00 Ana Haber

17:50 İddiaların Aksine

18:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Fas-İspanya”

20:00 Gönül Dağı

22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Portekiz-İsviçre”

00:00 Ceviz Ağacı

