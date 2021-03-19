Yürek yakan anlar! Hatalı sollama yapan sürücü kediyi ezip geçti

Olay, 16 Mart günü saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi İbo Osman Caddesi’nde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, aniden yola fırlayan kediyi ezdi. Aracın üzerinden geçtiği kedi, çevredekilerin gözleri önünde can çekişerek telef oldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin sollama yasağı olan caddede, önündeki aracı geçerken kedinin üzerinden geçtiği görüldü. Olayın ardından bölgede bulunan Erdem Kaya’nın, önce aracın peşinden koştuğu, ardından da hayatını kaybeden kediyi trafiği durdurduktan sonra yoldan kaldırdığı anlar da görüntülerde yer aldı.

POLİS, SÜRÜCÜNÜN PEŞİNE DÜŞTÜ

Kaya’nın ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis, görgü tanığı Kaya’nın ifadesini aldıktan sonra bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucu plakası belirlenen aracın peşine düşen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.