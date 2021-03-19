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  4. Yürek yakan anlar! Hatalı sollama yapan sürücü kediyi ezip geçti

Yürek yakan anlar! Hatalı sollama yapan sürücü kediyi ezip geçti

19.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da, hatalı şerit değiştiren otomobilin, yolun karşısına geçen kediyi ezdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya tanıklık eden, kediyi ezdiğini inkar eden sürücüden şikayetçi olan Erdem Kaya (34), “Kedi burada 5-6 takla attı. Biraz vicdan ve merhamet istiyorum. O anı asla unutamayacağım” dedi.

Olay, 16 Mart günü saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi İbo Osman Caddesi’nde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, aniden yola fırlayan kediyi ezdi. Aracın üzerinden geçtiği kedi, çevredekilerin gözleri önünde can çekişerek telef oldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin sollama yasağı olan caddede, önündeki aracı geçerken kedinin üzerinden geçtiği görüldü. Olayın ardından bölgede bulunan Erdem Kaya’nın, önce aracın peşinden koştuğu, ardından da hayatını kaybeden kediyi trafiği durdurduktan sonra yoldan kaldırdığı anlar da görüntülerde yer aldı.

POLİS, SÜRÜCÜNÜN PEŞİNE DÜŞTÜ

Kaya’nın ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis, görgü tanığı Kaya’nın ifadesini aldıktan sonra bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucu plakası belirlenen aracın peşine düşen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

OLAYI GÖREN HAYVANSEVER, ŞİKAYETÇİ OLDU

Erdem Kaya, kediyi ezen otomobilin peşinden koştuğunu belirterek, “Sabah saatlerinde simit almak için pastaneye geldim. İçerideki müşterilerin çıkmasını bekliyordum. Bir kedinin yolun karşısına geçtiğini gördüm. O anda gelen bir araç, trafiği beklememek için hatalı bir şekilde şerit değiştirdi ve bu sırada kediyi ezdi. Ben de kendisini uyarmak için arkasından 500 metre koştuktan sonra trafik ışıklarında durdurdum. Yoldan arabaların geçtiğini ve ezdiği kediyi yoldan kaldırmamız gerektiğini söyledim. O da kediyi ezmediğini söyledi. Ben de şikayetçi olacağımı söyledim” diye konuştu.

'O ANI ASLA UNUTAMAYACAĞIM'

Bir hayvansever olduğunu ve kedinin o halini görünce vicdanının sızladığını ifade eden Kaya, “Kedi burada 5-6 takla attı. Biraz vicdan ve merhamet istiyorum. O anı asla unutamayacağım. Eve gittiğimde o kediyi rüyamda göreceğim” dedi.

(DHA)

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