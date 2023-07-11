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  4. Yürümeyi reddeden köpeğine sokak ortasında işkence yaptı! Tasmasından sürükledi... Yetmedi defalarca tokat attı

Yürümeyi reddeden köpeğine sokak ortasında işkence yaptı! Tasmasından sürükledi... Yetmedi defalarca tokat attı

11.07.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Stoke-on-Trent şehrinde bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Köpeğini yürüyüşe çıkartan adam hayvanın yürümek istememesi üzerine sinirlendi. Önce tasmasından çekti. Ardından ise defalarca tokat attı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

İngiltere’de Hanley bölgesinde bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada infial yarattı. İsmi açıklanmayan bir adam Bulldog cinsi yavru köpeğini gezdirdiği sırada hayvanın hareket etmek istememesi üzerine sinirlendi. Yavru köpek yürümek istemeyip sokak ortasında durunca sahibi önce tasmasından çekti. Ardından ise yanına kadar gelen yavru köpeğe bağırarak tokat atmaya başladı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

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Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada viral olmasından sonra kullanıcılar adeta görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu kadar sevmiyorsa neden bir köpeği var?” yorumunu yaptı.

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Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Birisi ona bunu yapsın” yorumunu ekledi. Görüntülerin ardından yetkililer durumu araştırdıklarını söyledi.

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İngiltere köpek

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